Se amparan empresas para no pagar uso de suelo de cabinas telefónicas Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



La capital tiene más de 500 casetas telefónicas instaladas en la vía pública que pertenecen a las compañías Publifón, Logitch, Sistemas digitales y Telmex; al menos una tercera parte no funcionan debido a los actos de vandalismo y falta de mantenimiento.



Algunas de las casetas del Centro Histórico presentan visibles deterioros como grafitis, obstrucciones en la entrada de monedas, quemaduras, pantallas estrelladas e, incluso, la falta de algunas piezas indispensables como el teléfono.



José Francisco González Torres, secretario de Finanzas y Tesorería en la capital, dijo que el mantenimiento y cuidado de las casetas le corresponde a las empresas que prestan el servicio y no al

municipio.



Señaló que en la capital hay cuatro compañías telefónicas que realizaron un convenio con el Gobierno Federal para operar sobre la vía pública que los obliga a dar mantenimiento a las casetas y ofrecer un buen servicio.



Explicó que los municipios solo prestan el suelo y las condiciones para el funcionamiento, ya que las licitaciones de los permisos las realizan las empresas directamente con el Gobierno Federal, quien notifica a las presidencias locales: “Si la autoridad federal determina otorgarles el permiso, el municipio, en atención a esa resolución, lo tiene que acatar”, dijo. El tesorero comentó que estas compañías también se ampararon a través de la Ley Federal de Comunicaciones para no pagar al municipio por el uso del suelo; sin embargo, pueden hacer aportaciones voluntarias.



Señaló que solo dieron una aportación como compensación por la renta del espacio; la cifra ascendió a 70 mil pesos.



Finalmente, González Torres dijo que no existe un estimado de cuánto se pude recaudar con el cobro del suelo, ya que se necesitaría cambiar las condiciones del amparo para poder realizar un cálculo preciso.



capitalimagen@gmail.com ZACATECAS.- Los teléfonos públicos de la capital se encuentran en malas condiciones, son obsoletos y dan mala imagen; el municipio no obtiene ingresos por rentar los espacios ni autoridad para exigir su funcionamiento.La capital tiene más de 500 casetas telefónicas instaladas en la vía pública que pertenecen a las compañías Publifón, Logitch, Sistemas digitales y Telmex; al menos una tercera parte no funcionan debido a los actos de vandalismo y falta de mantenimiento.Algunas de las casetas del Centro Histórico presentan visiblesJosé Francisco González Torres, secretario de Finanzas y Tesorería en la capital, dijo que el mantenimiento y cuidado de las casetas le corresponde a las empresas que prestan el servicio y no almunicipio.Señaló que en la capital hay cuatro compañías telefónicas que realizaron un convenio con el Gobierno Federal para operar sobre la vía pública que los obliga a dar mantenimiento a las casetas y ofrecer un buen servicio.Explicó que los municipios solo prestan el suelo y las condiciones para el funcionamiento, ya que las licitaciones de los permisos las realizan las empresas directamente con el Gobierno Federal, quien notifica a las presidencias locales:El tesorero comentó que estas compañías también se ampararon a través de la Ley Federal de Comunicaciones para no pagar al municipio por el uso del suelo; sin embargo, pueden hacer aportaciones voluntarias.Señaló que solo dieron una aportación como compensación por la renta del espacio; la cifra ascendió a 70 mil pesos.Finalmente, González Torres dijo que no existe un estimado de cuánto se pude recaudar con el cobro del suelo, ya que se necesitaría cambiar las condiciones del amparo para poder realizar un cálculo preciso. Agregar a favoritos zacatecas

imagen

casetas

teléfono