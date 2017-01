'Se antoja' bajar los precios de la gasolina: Meade Excélsior

elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, dejó entrever la posibilidad de que los precios de la gasolina disminuyan el 4 de febrero o por lo menos se mantengan en su nivel actual.Reveló que la dependencia a su cargo analiza diferentes alternativas para no trasladar la volatilidad cambiaria al precio de las gasolinas para minimizar el impacto.Aclaró que no hay una decisión tomada al respecto porque las variables a considerar están moviéndose mucho, lo que obliga a esperar a tener más elementos de análisis.El también ex canciller dijo que México está obligado a mantener con Estados Unidos un diálogo respetuoso, constructivo, de principios, pero también con límites claros. Agregar a favoritos josé antonio meade kuribreña

