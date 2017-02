Se avecina una intesa serie de playoffs entre Barreteros y Garzas Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía) Liga Nacional de Baloncesto Profesional, ofrece un caso singular al respecto: enfrenta a dos de los equipos que cerraron la campaña con un nivel de juego más alto.



Barreteros llega con 8 triunfos en sus últimos 12 juegos, mientras Garzas de Plata logró 9 victorias en el mismo periodo; un enfrentamiento con equipos de excelente nivel, y que llegan enrachados, anticipa la que podría ser la serie más emocionante de la primera ronda.



Las Garzas de Plata de la UAEH llegan con un ataque muy balanceado que incluye a 5 jugadores que promedian dobles dígitos en anotación, encabezados por Martín Samarco (14.9) y Tyrone White (14.5). Quizá su mayor virtud en la campaña fue la defensa, apuntalada por el seleccionado nacional Israel Gutiérrez, al recibir sólo 79 puntos por juego.



Pero Barreteros no se intimida ante estas cifras, sobre todo después de haber derrotado en importantes juegos a equipos como Fuerza Regia (líder general) y Soles de Mexicali (segundo lugar) en el cierre de temporada. El conjunto de cantera y plata tiene en sus filas a dos de los jugadores más desequilibrantes de la liga en Carl Jones (18.9 puntos y 3 asistencias por juego) y Paul Marigney (18 puntos, 6.3 rebotes y 4.1 asistencias), y su efectividad se ha apuntalado con la llegada de poderoso centro Benjamin Puckett, quien -con estadísticas de 14.7 puntos, 7.1 rebotes y 3.7 asistencias- le ofreció un gran balance al equipo.



Además de este trío el equipo tiene la garra, los intangibles y el aporte defensivo de Sergio Escobar para cambiar el ritmo a partidos; junto a la explosividad del tiro exterior de Matt Gwynne (12 puntos, 6 rebotes) y las penetraciones al aro de Brandon Provost (13 puntos, 3.7 asistencias). Y ni qué decir del trabajo del joven entrenador Maurice Riddick, quien -con una gran combinación de estrategia y motivación- le ha dado a Zacatecas razones para esperar mucho de su equipo en playoffs.



La serie a ganar 3 de 5 partidos abrirá en Pachuca con partidos el martes 14 y el miércoles 15 de febrero en punto de las 20:00 horas. Después habrá un descanso de dos días, reanudando las acciones en el Gimnasio Marcelino González de Zacatecas el sábado 18 de febrero en punto a las 8:30 de la noche; en caso de que sea necesario un cuarto juego, se disputará el domingo 19 a las 7:30 de la tarde. Si la serie llega al extremo, el último partido se llevará a cabo en Pachuca el miércoles 22 de febrero.



El miércoles 15 de febrero Barreteros tendrá una preventa de boletos exclusiva para personas con bono de toda la temporada, en las oficinas ubicadas en Ave. López Velarde No. 500. Y la venta a todo público abrirá el jueves 16 en las mismas oficinas, así como el viernes 17 en las taquillas del Gimnasio Marcelino González.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- La serie de playoffs entre Zacatecas e Hidalgo, en la, ofrece un caso singular al respecto: enfrenta a dos de los equipos que cerraron la campaña con un nivel de juego más alto.llega con 8 triunfos en sus últimos 12 juegos, mientras Garzas de Plata logró 9 victorias en el mismo periodo; un enfrentamiento con equipos de excelente nivel, y que llegan enrachados, anticipa la que podría ser la serie más emocionante de la primera ronda.Las Garzas de Plata de la UAEH llegan con un ataque muy balanceado que incluye a 5 jugadores que promedian dobles dígitos en anotación, encabezados por Martín Samarco (14.9) y Tyrone White (14.5). Quizá su mayor virtud en la campaña fue la defensa, apuntalada por el seleccionado nacional Israel Gutiérrez, al recibir sólo 79 puntos por juego.Pero Barreteros no se intimida ante estas cifras, sobre todo después de haber derrotado en importantes juegos a equipos como Fuerza Regia (líder general) y Soles de Mexicali (segundo lugar) en el cierre de temporada. El conjunto de cantera y plata tiene en sus filas a dos de los jugadores más desequilibrantes de la liga en Carl Jones (18.9 puntos y 3 asistencias por juego) y Paul Marigney (18 puntos, 6.3 rebotes y 4.1 asistencias), y su efectividad se ha apuntalado con la llegada de poderoso centro Benjamin Puckett, quien -con estadísticas de 14.7 puntos, 7.1 rebotes y 3.7 asistencias- le ofreció un gran balance al equipo.Además de este trío el equipo tiene la garra, los intangibles y el aporte defensivo de Sergio Escobar para cambiar el ritmo a partidos; junto a la explosividad del tiro exterior de Matt Gwynne (12 puntos, 6 rebotes) y las penetraciones al aro de Brandon Provost (13 puntos, 3.7 asistencias). Y ni qué decir del trabajo del joven entrenador Maurice Riddick, quien -con una gran combinación de estrategia y motivación- le ha dado a Zacatecas razones para esperar mucho de su equipo en playoffs.La serie a ganar 3 de 5 partidos abrirá en Pachuca con partidos el martes 14 y el miércoles 15 de febrero en punto de las 20:00 horas. Después habrá un descanso de dos días, reanudando las acciones en el Gimnasio Marcelino González de Zacatecas el sábado 18 de febrero en punto a las 8:30 de la noche; en caso de que sea necesario un cuarto juego, se disputará el domingo 19 a las 7:30 de la tarde. Si la serie llega al extremo, el último partido se llevará a cabo en Pachuca el miércoles 22 de febrero.El miércoles 15 de febrero Barreteros tendrá una preventa de boletos exclusiva para personas con bono de toda la temporada, en las oficinas ubicadas en Ave. López Velarde No. 500. Y la venta a todo público abrirá el jueves 16 en las mismas oficinas, así como el viernes 17 en las taquillas del Gimnasio Marcelino González. Agregar a favoritos lnbp

básquetbol

barreteros de zacatecas

garzas de hidalgo