Se burla Trump de movilizaciones en su contra “¿Por qué no votaron?” AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

“Vi las protestas de ayer, pero tengo la impresión que acabamos de tener una elección ¿Por qué esas personas no votaron? Las celebridades hacen mucho daño”. (Cortesía)



“Las protestas pacíficas son un sello distintivo de nuestra democracia. Incluso aunque no siempre estoy de acuerdo, reconozco los derechos de las personas a expresar sus puntos de vista”. (Cortesía) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de



“Vi las protestas de ayer, pero tengo la impresión que acabamos de tener una elección ¿Por qué esas personas no votaron? Las celebridades hacen mucho daño”.



Durante las protestas multitudinarias del sábado donde miles de mujeres marcharon para protestar por la investidura de Trump como presidente, un gran número de celebridades se manifestaron también, entre ellas, Madonna, Scarlett Johanson, Ashley Judd, Alicia Keys y el cineasta Michael Moore.



En un tuit posterior el mandatario estadounidense matizó su posición al afirmar que: “Las protestas pacíficas son un sello distintivo de nuestra democracia. Incluso aunque no siempre estoy de acuerdo, reconozco los derechos de las personas a expresar sus puntos de vista” El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a las marchas en su contra que se llevaron a cabo este sábado con un mensaje en Twitter que decía:Durante las protestas multitudinarias del sábado donde miles de mujeres marcharon para protestar por la investidura de Trump como presidente, un gran número de celebridades se manifestaron también, entre ellas, Madonna, Scarlett Johanson, Ashley Judd, Alicia Keys y el cineasta Michael Moore.En un tuit posterior el mandatario estadounidense matizó su posición al afirmar que:



redaccion@imagenzac.com.mx Agregar a favoritos méxico

estados unidos

donald trump

twitter