Se calientan los ánimos, nuevamente, en el Incufidez 

Compartir: Liga Compartir: Se llegó al acuerdo de que se quedará igual: voleibol y gimnasia ocuparán el espacio. (Cortesía) entre integrantes de gimnasia y las disciplinas de voleibol, cachibol y básquetbol, que utilizan las instalaciones del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas (Incufidez), toda vez que este martes protagonizaran un conato de bronca en el Pabellón ubicado al interior del organismo rector en el estado.



En semanas pasadas, la escuela de gimnasia fue removida de su lugar habitual para finalmente -y luego de protestas- regresar a su lugar de entrenamiento, pero este martes de nueva cuenta hubo inconformidad por parte de varias disciplinas, incluso, tuvo que intervenir la policía por lo que resultó, según explicaron las autoridades, un malentendido.



Personal del Incufidez informó que por la tarde se dio la orden que el voleibol ocupara su espacio habitual de entrenamiento, que ocupa junto a gimnasia en dicho Pabellón, situación que no fue informada por parte de los instructores de gimnasia y que provocó que surgiera el rumor de que nuevamente gimnasia sería removida, por lo que los ánimos subieron de tono.



No obstante, lo que detonó el problema fue que un integrante de cachibol tomó un foto del espacio de gimnasia lo que motivó a las madres de esta última disciplina a llamar a la policía y generar, de nuevo, discusiones y acusaciones entre los integrantes de ambas partes, al final de cuentas seguridad pública no retuvo a nadie.



Finalmente, Raúl Navarro, secretario personal de Adolfo Márquez, titular del Incufidez, fue el responsable de calmar los ánimos entre los involucrados.



Se llegó al acuerdo de que por el momento, se quedará igual: voleibol y gimnasia ocuparán el espacio, a la espera de que llegue pronto una resolución oficial del problema por parte de gobierno del estado.



incufidez

conato de bronca

deportes