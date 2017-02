Se capacitan socorristas de PC para rescate de personas en balnearios Francisco Monsivais

RÍO GRANDE.- Para mejorar su capacidad de respuesta, ante incidentes durante la próxima Semana Santa, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, iniciaron la capacitación en la modalidad de rescate acuático, en la alberca de la Unidad Deportiva."Se inició la capacitación, para en la temporada de Semana Santa acudir a las presas o balnearios como cada año a vigilar que no acontezcan situaciones de emergencia y, que los muchachos estén más diestros ante una eventualidad como esta", informó Moisés Villagrana Ramírez, titular de Protección Civil y Bomberos.Cada tercer día y hasta el inicio de la Semana Santa, el capacitador, Refugio Castro, ex director de Seguridad Pública, experto en la materia de rescates en aguas profundas y agua corrientes, brinda sus conocimientos, que serán de utilidad en el operativo de vigilancia y salvamento.Elementos del grupo de rescate de Protección Civil y Bomberos resguardarán la seguridad de los riograndenses y vacacionistas, al adquirir el conocimiento las técnicas de adestramiento en rescate, como salvar a una persona consiente e inconsciente dentro del agua a diferentes profundidades.

