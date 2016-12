Se casa el titular de la DSP con la policía que lo demandó Redacción

El funcionario dijo que la denuncia se trató, en realidad, de un mal entendido y que en realidad fue el castigo que recibió por parte de la oficial y su novia, por haberla dejado plantada una noche que quedaron de salir a cenar y conmemorar su aniversario.



La ceremonia al civil se realizará en el balneario la Almoloya, y no solo los funcionarios de la administración estarán invitados.



La población en general podrá ser testigo de esta historia de amor.



No obstante, Monroy Romero pidió a la población tomar las medidas necesarias para evitar atracos el día de la boda, pues los integrantes de la corporación no trabajarán para acompañar a su superior en su enlace matrimonial.



Extraoficialmente, se dio a conocer que a los invitados se servirá barbacoa, gorditas de horno y vino de membrillo.



El padrino será el presidente municipal, Julio Ramírez, quien ya tiene lista la chiva, que se rifará algo así como estilo los 15 años de Rubí, celebrados en días pasados.



(Inocente palomita que te dejaste engañar)







