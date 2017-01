Se cerró la llave Juan Carlos Ramos León

Quizás porque nunca lo vimos venir, quizás porque cuando fue avanzando, un paso y después otro hasta convertirse en el presidente número 45 de los Estados Unidos, prevaleció en nosotros el mecanismo de defensa de la negación: “esto no puede estar pasando”. El caso es que el destino nos alcanzó y la llave se cerró: México no cuenta más con un aliado comercial en su frontera norte. Punto. Y aquí el problema no es ni Trump, ni los Estados Unidos. Somos los mexicanos.



Por años sólo hemos tenido ojos para nuestro vecino del norte. Y, está bien, es un mercado natural. Dios quiso poner junto a nosotros a la mayor potencia económica mundial, para bien o para mal. El caso es que, por comodidad o conformismo, por falta de visión o de lo que sea, nos casamos con la gallinita de los huevos de oro y nunca pensamos que iba a dejar de ponerlos para nosotros. Y ahora que parece ser que así será, andamos como desesperados volteando para todos lados sin saber qué hacer.



Desde hace mucho debimos de haberle dado entrada a los chinos que nos vienen guiñando el ojo para hacer negocio con ellos desde que ellos han estado haciendo negocio con nosotros. Me explico: Del total de nuestras importaciones, en el año 2000 sólo el 2% se hacían a China, para pasar a ser en 2015 un 17.7%, mientras que, nuestras exportaciones en 2000, casi inexistentes, apenas crecieron en 2015 a representar el 1.3% del total. En contraste, países como Chile y Brasil han convertido a China en su principal socio comercial en apenas doce años, logrando balanzas superavitarias, es decir que venden a China más de lo que le compran. Eso, sin dejar su comercio con los Estados Unidos.



Chile y Brasil son sólo un ejemplo de que no se deben de poner los huevos en una sola canasta y ya nos tardamos en seguir su ejemplo.



