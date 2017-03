"EU no tiene la capacidad para hacer deportaciones masivas", dice el titular de la Sezami Karla Padilla

Comentó que dejando de lado las amenazas emitidas en aquél país, el tema migratorio se ha convertido en moda, lo que ha generado gran pánico tanto en la comunidad de migrantes como en sus familias.



Informó que según el corte de enero, fueron 283 zacatecanos deportados, que son 21 casos menos que en el 2016 y la tercera parte de años anteriores a ese en los que se registraban hasta 600 deportaciones en el mismo periodo, lo que refleja que hasta el momento no se han dado las situaciones que se especulaban al iniciar el 2017.



“No era la situación que muchos especulaban porque las personas cuando hablan de migración muchos tratan de tener sus cinco minutos de fama anunciando cosas erróneas y que tienen muchas consecuencias”, dijo.



En este sentido indicó que hace un par de meses se hablaba de 110 mil zacatecanos deportados para este 2017, cifra que no equivale a la tendencia del primer mes evaluado.



Estrada dijo que en torno a esta situación migratoria, los medios de comunicación de Estados Unidos han jugado un papel importante, ya que han comenzado a transmitir reportes sobre las redadas y esa información se replica en redes sociales.



Consideró que una de las consecuencias más graves de esta situación es que los padres de familia han dejado de llevar a sus hijos a la escuela, lo que afecta en el desarrollo de vida de los menores que en su mayoría son nacidos en aquel país.



“La comunidad está muy asustada pero si lo vemos en los números nada ha cambiado; de hecho la tendencia ha sido un poco menor. Estamos seguros que el sistema judicial de Estados Unidos no tiene la capacidad para hacer deportaciones masivas”.



El funcionario añadió que con la estrategia estatal y federal Somos Mexicanos, se está creando un catálogo de servicios interinstitucional para ofrecer ayuda sobre todo al sector de migrantes indocumentados, que regresan al país con necesidades mayores.



Estas estrategias de apoyo incluyen la entrega de 2 mil pesos de ayuda inmediata por parte del Servicio Nacional del Empleo (SNE) y becas de salario mínimo para la inserción en la vida económica y social de las comunidades.



