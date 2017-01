Se convierte en ring el Alcoholímetro de Fresnillo Redacción

En punto de las 10 de la noche elementos de la Dirección de Transporte Tránsito y Vialidad (DTTV) colocaron de nueva cuenta el operativo en la avenida Huicot.



Después de que los oficiales observaran que los vehículos se regresaban al ver que los uniformados revisaban a los conductores, se optó por poner varias unidades.



En el operativo se aseguró un automovil Chevrolet, Aveo, blanco, con placas R 37 AHZ.



Al darse cuenta de lo sucedido, el hombre empezó a grabar con su telefono celular el supuesto "abuso de autoridad".



Luego de practicarle el examen, el individuo resultó positivo, pero se negaba a dejar su automovil.



El automovil, junto con la pareja del muchacho, fueron remolcados por una grúa, para impedir eso, el hombre ofreció dinero a los uniformados para poderse llevar su auto, pero eso no sucedió.



Los ánimos se calentaban entre el infractor y el personal de las grúa, pues impedia y empujaba a los grulleros con tal de que no se llevaran el Aveo.



Al provocarse entre ellos, la situación creció y la avenida Huicot se convirtió en un ring de pelea en el que las mujeres no brillaron por su ausencia.



Gritos y puñetazos no se hicieron esperar en dicho filtro, ante ello, los efectivos de Tránsito del Estado se acercaron y separaron a los rijosos.



​Por último, el operativo terminó con 7 unidades de motor asegurados.



