'Hoy será recordado como el día en que la gente tomó el poder de esta nación otra vez': Trump

"Enero 20 de 2017, será recordado como el día que la gente tomó el poder de esta nación otra vez. Que la gente olvidada no lo será más.



Están siendo escuchados ahora, forman parte de la historia, algo nunca antes visto.



Esta nación existe para servir a sus estadunidenses, las escuelas son de ustedes, los mejores trabajos son para ustedes, estos sólo son exigencias razonables para nuestra gente", dijo el presidente. Trump criticó que: "hemos defendido las fronteras de otros países mientras negábamos defender la nuestra" y prometió devolver la grandeza al país y añadió que Estados Unidos retomará sus fronteras, sus empleos y su riqueza, para que los estadunidenses vuelvan a tener la vida que quieren. "La riqueza de nuestra clase media ha sido arrancada y repartida alrededor del mundo, pero ahora sólo veremos hacia el futuro, esto se detiene aquí y ahora". El magnate prometió unir "al mundo civilizado contra el terrorismo islámico radical" y erradicarlo "completamente de la faz de la tierra".



Nosotros, los ciudadanos de Estados Unidos, estamos unidos en un gran esfuerzo nacional para reconstruir nuestro país y restaurar su promesa para todo su pueblo. Juntos, determinaremos el rumbo de Estados Unidos y de todo el mundo durante muchos, muchos años", agregó Trump.



El nuevo mandatario anticipó que su gobierno: "enfrentará retos, confrontará retos", pero hará el trabajo que sea necesario. Trump pidió a los estadunidenses unirse, "no importa el color de la piel si es negro, café o blanco", todos compartimos "la misma sangre roja de los patriotas".



El magnate cerró su discurso inaugural usando la frase que le encumbró en campaña y aseguró que "juntos, haremos a Estados Unidos grande de nuevo".



Donald J. Trump se convirtió hoy en el 45 presidente de Estados Unidos, supliendo así al primer mandatario afroamericano, Barack Obama. Se convierte Trump en el 45 presidente de EU Donald Trump se convirtió en el 45 presidente de Estados Unidos.



En las escalinatas del Capitolio el entrante mandatario juró su cargo como jefe de Estado sobre la tradicional biblia de Abraham Lincoln y otra más, una que le habría regalado su madre.



Michael Pence hizo lo propio minutos antes al jurar su cargo como vicepresidente de EU.



Frente a dignatarios, como el expresidente George W. Bush, Bill Clinton y Jimmy Carter, así como su oponente demócrata Hillary Clinton, Trump tomó posesión como mandatario.



La ceremonia previa fue encabezada por el arzobispo Timothy Dolan y fue el juez de la Suprema Corte de Justicia, John Roberts, quien tomó juramento al magnate neoyorquino.



El evento de juramentación ocurrió en medio de protestas y algunos grupos de manifestantes quienes bloqueaban los accesos al Capitolio.



Sin embargo, Trump fue recibido por sus simpatizantes con vítores y aplausos al llegar desde la cara oeste del Capitolio para jurar su cargo.



En el escenario levantado para la ocasión se congrega la cúpula de los tres poderes del Estado, así como a la primera dama, Melania, la familia y allegados de Trump y el vicepresidente, Mike Pence.



Bandas militares amenizan a los asistentes desde antes de empezar la ceremonia, mientras que la cantante de 16 años Jackie Evancho interpretará el himno nacional ante la concurrencia.



Trump se convertirá en el 45 presidente estadunidense un minuto después del mediodía, dará un discurso inusualmente breve y desfilará por la Avenida Pensilvania hasta la Casa Blanca, donde todo debe estar listo para que comience su trabajo al frente del Ejecutivo y como Comandante en Jefe.



