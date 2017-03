Se da accidente en el que participan tres vehículos en Tránsito Pesado Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El accidente ocurrió a la altura del fraccionamiento Médicos Veterinarios y movilizó a las diferentes corporaciones de seguridad y a cuerpos de rescate.



Pasaban las tres de la tarde de este viernes cuando una camioneta Explorer blanca en la que viajaba una familia fue impactada en la parte trasera por una camioneta Lobo negra.



Posteriormente una camioneta de trabajo de la empresa Gamesa, participó en menor medida a consecuencia del primer impacto.



Las dos primeras fueron las que se llevaron la peor parte al presentar daños de consideración en sus respectivas carrocerías, afortunadamente, este percance no tuvo consecuencias humanas que lamentar y únicamente se registraron daños materiales.



Las partes involucradas juntó con los agentes de la Policía Federal permanecieron en el lugar para aclarar el hecho de manera administrativa.



Este percance también fue atendido por el personal de Protección Civil y Elementos de la Policía Ministerial.



Se desconoce por qué las rejas yacían tiradas en la carpeta asfáltica, aunque las autoridades no descartaron que se hayan caído de una camioneta en movimiento.



redaccion@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- Unas rejas de plástico tiradas a mitad de la carretera, fueron las culpables de que se registrara un fuerte accidente en el que participaron tres vehículos que se desplazaban en dirección a Guadalupe sobre Tránsito Pesado.El accidente ocurrió a la altura del fraccionamiento Médicos Veterinarios y movilizó a las diferentes corporaciones de seguridad y a cuerpos de rescate.Pasaban las tres de la tarde de este viernes cuando una camioneta Explorer blanca en la que viajaba una familia fue impactada en la parte trasera por una camioneta Lobo negra.Posteriormente una camioneta de trabajo de la empresa Gamesa, participó en menor medida a consecuencia del primer impacto.Las dos primeras fueron las que se llevaron la peor parte al presentar daños de consideración en sus respectivas carrocerías, afortunadamente, este percance no tuvo consecuencias humanas que lamentar y únicamente se registraron daños materiales.Las partes involucradas juntó con los agentes de la Policía Federal permanecieron en el lugar para aclarar el hecho de manera administrativa.Este percance también fue atendido por el personal de Protección Civil y Elementos de la Policía Ministerial.Se desconoce por qué las rejas yacían tiradas en la carpeta asfáltica, aunque las autoridades no descartaron que se hayan caído de una camioneta en movimiento. Agregar a favoritos seguridad

accidente

vehículo

tránsito pesado