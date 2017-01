Se dan con todoen el Operativo Alcoholímetro Redacción

El percance se registró cuando en el operativo fue asegurado un Chevrolet, Aveo, blanco, con placas R-37-AHZ.



El propietario de la unidad, comenzó a grabar con su teléfono el “abuso de autoridad” que cometían los elementos de Tránsito.



Su enojo fue mayor cuando al realizarle el examen de alcoholemia resultó positivo y se negaba a dejar su coche.



El automóvil, con la pareja del chofer a bordo fue remolcado por una grúa.



El sujeto ofreció dinero a los tránsitos para que no detuvieran la unidad, pero los uniformados no accedieron al soborno.



Por lo tanto, el hombre comenzó a empujar a los operadores de las grúas para que no se llevaran su unidad.

Los ánimos se caldearon yla avenida Huicot se convirtió en un ring de pelea, en el que también participaron mujeres.



Gritos, puñetazos y hasta sangre se hicieron presentes, hasta que los efectivos de Tránsito controlaron a los rijosos.



El operativo terminó con 7 unidades de motor aseguradas, a pesar de que los tránsitos instalaron patrullas para que los autos no se regresaran cuando vieron que el Alcoholímetro se ubicó en dicha avenida.



golpes

tránsito

avenida huicot