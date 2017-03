Se debe seguir creyendo en la democracia José de Jesús Vela Cordero

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

Preguntamos las condiciones de un sistema electoral pre-democrático y su impacto en la vida de la sociedad: poco desarrollo tecnológico, inversión mínima en educación, un sistema de salud precario, bajo desarrollo económico, relaciones clientelares entre el Estado y la sociedad, desigualdad, intolerancia entre otras características. Sin embargo, el sistema es democrático por tres características: hay partidos políticos, procesos electorales y un sistema electoral (instituciones y normas jurídicas).

En ese contexto tenemos una nueva realidad que se ha venido consolidando en los últimos 10 años: hay sociedades que cuentan con un desarrollo económico en crecimiento, una educación de calidad, un sistema de salud adecuado, condiciones de bienestar aceptable y con mecanismos de movilidad social. No referimos a lo que han llamado la modernización autoritaria para los casos como el de Singapur, donde los resultados y las condiciones proyectan un modelo adecuado sin la vorágine de la pluralidad democrática. Singapur y el caso de China tienen un factor en común: está la meritocracia como una alternativa a la democracia, cuerpos profesionales para la administración y gestión del Estado y no a cuerpos directivos emanados de los procesos electorales o sus negociaciones.

El modelo chino se confronta con la idea tradicional de la democracia liberal que basa su idea de prosperidad y civilización en la libertad no solo en los ámbitos políticos, sociales, y culturales sino en lo económico.

Cuestionemos: vale la democracia como sistema y régimen, como forma de convivencia. Si la respuesta es sí, a pesar de los cuestionamientos con argumentos o sin ellos, a la fecha no existe otro modelo que nos permita armonizar la convivencia y gestionar las necesidades de la sociedad como la democracia muy por encima de las condiciones que genera los autoritarismos.

Nuestro país y las entidades federativas tienen una historia aun por consolidar en torno a la democracia y la pluralidad de sus sociedades dentro de sus sistemas políticos (partidos y administraciones), para que estos reflejen la composición de la sociedad y no solamente, los acuerdos de gobernabilidad de las facciones y grupos políticos.

Nota. Felipe González mencionó: la democracia no garantiza un buen gobierno, pero sí permite echar a los que lo hacen mal.



opinion@imagenzac.com.mx En la entrega anterior mencionamos la crisis de la democracia en sociedades con las condiciones estructurales parecidas a la nuestra. Citamos los excesos, el elevado costo, los pocos resultados, la casi nula representatividad y la cuestionable clase política que se genera.Preguntamos las condiciones de un sistema electoral pre-democrático y su impacto en la vida de la sociedad: poco desarrollo tecnológico, inversión mínima en educación, un sistema de salud precario, bajo desarrollo económico, relaciones clientelares entre el Estado y la sociedad, desigualdad, intolerancia entre otras características. Sin embargo, el sistema es democrático por tres características: hay partidos políticos, procesos electorales y un sistema electoral (instituciones y normas jurídicas).En ese contexto tenemos una nueva realidad que se ha venido consolidando en los últimos 10 años: hay sociedades que cuentan con un desarrollo económico en crecimiento, una educación de calidad, un sistema de salud adecuado, condiciones de bienestar aceptable y con mecanismos de movilidad social. No referimos a lo que han llamado la modernización autoritaria para los casos como el de Singapur, donde los resultados y las condiciones proyectan un modelo adecuado sin la vorágine de la pluralidad democrática. Singapur y el caso de China tienen un factor en común: está la meritocracia como una alternativa a la democracia, cuerpos profesionales para la administración y gestión del Estado y no a cuerpos directivos emanados de los procesos electorales o sus negociaciones.El modelo chino se confronta con la idea tradicional de la democracia liberal que basa su idea de prosperidad y civilización en la libertad no solo en los ámbitos políticos, sociales, y culturales sino en lo económico.Cuestionemos: vale la democracia como sistema y régimen, como forma de convivencia. Si la respuesta es sí, a pesar de los cuestionamientos con argumentos o sin ellos, a la fecha no existe otro modelo que nos permita armonizar la convivencia y gestionar las necesidades de la sociedad como la democracia muy por encima de las condiciones que genera los autoritarismos.Nuestro país y las entidades federativas tienen una historia aun por consolidar en torno a la democracia y la pluralidad de sus sociedades dentro de sus sistemas políticos (partidos y administraciones), para que estos reflejen la composición de la sociedad y no solamente, los acuerdos de gobernabilidad de las facciones y grupos políticos.Nota. Felipe González mencionó: la democracia no garantiza un buen gobierno, pero sí permite echar a los que lo hacen mal. Agregar a favoritos democracia

desarrollo económico

educación de calidad

sistema de salud adecuado

bienestar aceptable