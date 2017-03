Se defiende con éxito en redes; video “editado” desató polémica Excélsior

El maestro Ramón Bernal Urrea difundió un video en el cual se muestra que la acusación de la cual fue objeto estaba descontextualizada.



Sin embargo, el profesor de la Preparatoria 10 de Jalisco, incorporada a la Universidad de Guadalajara, espera la resolución de las autoridades educativas, las cuales lanzaron un reproche por la imágenes difundidas.



No obstante, el primer juicio al que se enfrentó el docente fue el de los usuarios de las redes, que, sin conocer su historia, lo increparon por haber utilizado un lenguaje “denigrante y soez hacia las mujeres” al dictar cátedra.



Ayer, el maestro emitió, a través de internet, una misiva en la que se disculpa ante quienes se hayan sentido ofendidos por sus palabras, pero enfatizó que sus dichos fueron descontextualizados y el video editado, pues en su clase, que duró una hora, sólo intentó retratar de la forma más fiel posible una situación de violencia familiar para crear conciencia y evitar que sus alumnos lleguen a convertirse en agresores o agredidos.



El video le valió el mote de #LordPrepa10 y protestas para exigir su cese.



Ayer se conoció una parte adicional del video en la que el docente explica que “desafortunadamente vivimos en una sociedad que es todavía muy machista. Y en la que consideramos que nosotros como hombres tenemos muchas ventajas sobre las mujeres”.



Explicó que todos, al igual que él, tienen a una conocida que ha sufrido violencia intrafamiliar.



La Universidad de Guadalajara, mediante un comunicado, había informado que el profesor Bernal Urrea será sometido a procedimiento administrativo porque “se expresó de manera denigrante y soez hacia las mujeres” y que se puede presumir la violación a la Ley Orgánica ya que generó hostilidad entre el alumnado. El rector Tonatiuh Bravo lamentó lo sucedido y consideró que ese lenguaje “no corresponde a un académico”.



En entrevista con Yuriria Sierra para Imagen Televisión, Paula Alcalá, directora de la Preparatoria 10, reconoció que hay preocupación por los alcances que ha generado la viralización del video y la indignación que sintieron algunos de los estudiantes, por lo que el Consejo General Universitario será el que evalúe la situación y determine si habrá sanción o no al docente por su lenguaje al dar cátedra.

“El Consejo General Universitario atrajo el tema. Para que, de alguna manera, se delimite el comentario y las grabaciones de una manera que puedan ser justas y reales, para poder tomar alguna determinación hacia los alumnos o hacia el maestro con claridad y con responsabilidad”, externó Alcalá Padilla.

La académica añadió que en este caso se busca la transparencia y la justicia para “que esto se aclare y llegue a un buen puerto para mejorar la educación y la sociedad”.



Acusación



Luego de que se viralizara el video editado en que el profesor Ramón Bernal Urrea usa un lenguaje explícito referirse a la violencia intrafamiliar, usuarios de redes argumentaron que cantantes de banda o reggaetón hacen comentarios similares sin que nadie les diga nada.



“#LordPrepa10 no dice nada que no digan los cantantes de banda”, opinó Dr. Chilo, usuario de Twitter.



