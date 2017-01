Se defienden docentes que ocupan doble plaza Redacción

Sin embargo, Rafael Rodríguez Espino, líder del STUAZ, advirtió que hay académicos que usan sus horas destinadas a cubículos y en lugar de dar asesorías destinan el tiempo para trabajar en otras instituciones. “Ese es el problema, no es que estén superdotados y que puedan trabajar tanto”, dijo.



El líder sindical salió en defensa de su hermano Jaime Eduardo Rodríguez Espino y Héctor Torres Sánchez, agremiados del STUAZ, al explicar que entre semana trabajan para la Seduzac y los fines de semana para la universidad.



De Beatriz Báez Castrejón, otra agremiada, reconoció que sus labores en el área jurídica de Derecho y la Seduzac sí son entre semana, aunque dijo que los trabajadores no tienen que sujetarse, como los docentes, a la cláusula 48 del contrato colectivo del SPAUAZ.



Dicha cláusula establece que entre las horas de la UAZ y las de otra institución no deben rebasar las 50 horas.



Rodríguez Espino pidió que también se revisen casos de los académicos que están en las presidencias.

Cabe mencionar que Encarnación Rivera, síndico de la capital, pidió un permiso al respecto, ya que también labora para la UAZ.



Le negaron la base

Omar Neftalí Ortiz Medina, uno de los docentes señalados por tener doble plaza, aseguró cumplir con la cláusula 48, aunque en un informe se indica que tiene 52 horas.



“Desgraciadamente siempre andan viendo lo malo. Sí cobro en los dos lados porque trabajo en los dos lados, yo no quiero hacer un relajo en ese sentido”, dijo.



El entrenador deportivo mencionó que debido a su situación le han negado procesos de basificación.

Gerardo García Murillo, líder del sindicato del Cobaez y quien tiene 20 horas en el Instituto Tecnológico de Zacatecas dijo que no incurre en ninguna anomalía.



El académico investigador de la UAZ, René Amaro Peñaflores, había informado que pidió un permiso en la UPN, donde estaba como profesor invitado, para ya no violar la cláusula 48, mientras que Francisco Cortés Navia, dijo cumplir su carga de trabajo en ambas instituciones.



Otros señalados por violar la cláusula, con 90 horas o más son Horacio Mejía Haro, Luis Reyes del Hoyo, José Ramón Ibarra y Ricardo Patiño Flota. El rector Antonio Guzmán advirtió que se les notificará legalmente al respecto.



Con información de Noé Marín y Alejandro Wong





