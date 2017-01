Se demolerá parte de la obra en la calle García Salinas, en Jerez Silvia Vanegas

Antonio Alcalde Pérez, que dicha obra presentó algunas deficiencia en el tramo de la calle Oriente entre otros tramos que fueron mal ejecutados.



La demolición de parte de esta obra, la cual hace unos días inició su ejecución, retrasará un poco más la entrega y apertura de las calles.



Manifestó el funcionario que el atraso es considerable y unas causas son imputables al municipio y otras a la empresa telefónica por el cableado en las banquetas, además de un convenio que se realizó con los comerciantes para no trabajar en la época navideña para no afectar sus ventas.



La obra es parte de las 40 que dejó en ejecución la pasada administración, la cual no entregó a tiempo el anticipo, lo que retrasó el inicio de la remodelación de la calle García Salinas, a lo que se sumó las fallas con la empres que la realiza y el convenio con comerciantes.



Estima que para marzo se finalizará, pero se pretende que el tramo hasta el crucero con Pino Suárez o la calle del Refugio finalice antes del evento de la Jerezada, la cual se lleva a cabo del 23 al 26 de febrero, además de desfiles, carnaval y otras actividades que se realizarán en esas fechas.



