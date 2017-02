Se desata persecución en La Zacatecana Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



En ese momento se desató una persecución por toda la avenida principal en la comunidad de La Zacatecana, que terminó en el acceso principal a escasos metros de un restaurante de barbacoa.



En este lugar quedó volcada la pick up Toyota Tacoma color vino, cuyo conductor resultó ileso tras impactarse contra la fachada de una casa a la que le dañó parte del portón hasta quedar volteado junto a unos pinos que también derribó.



Este sujeto fue detenido pasada la 1 de la tarde por los agentes ministeriales, quienes lo pusieron a disposición de la autoridad competente.



Las autoridades informaron que la camioneta no tiene reporte de robo, ni tampoco le encontraron objetos prohibidos al detenido al que se le investiga por darse a la fuga.



Versiones de testigos presenciales, indicaron que sí hubo intercambió de disparos pero esta información fue desmentida por el gobierno estatal mediante un comunicado.



redaccion@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- Agentes ministeriales detuvieron a un hombre sospechoso, a quien, al marcarle el alto cuando circulaba en una camioneta, hizo caso omiso y pisó el acelerador afondo huyendo del lugar.En ese momento se desató una persecución por toda la avenida principal en la comunidad de La Zacatecana, que terminó en el acceso principal a escasos metros de un restaurante de barbacoa.En este lugar quedó volcada la pick up Toyota Tacoma color vino, cuyo conductor resultó ileso tras impactarse contra la fachada de una casa a la que le dañó parte del portón hasta quedar volteado junto a unos pinos que también derribó.Este sujeto fue detenido pasada la 1 de la tarde por los agentes ministeriales, quienes lo pusieron a disposición de la autoridad competente.Las autoridades informaron que la camioneta no tiene reporte de robo, ni tampoco le encontraron objetos prohibidos al detenido al que se le investiga por darse a la fuga.Versiones de testigos presenciales, indicaron que sí hubo intercambió de disparos pero esta información fue desmentida por el gobierno estatal mediante un comunicado. Agregar a favoritos seguridad

la zacatecana

persecución

policía