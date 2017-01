Se deslinda Encuentro Social de las acciones de Iris Aguirre Gema Gallegos

FRESNILLO.- La dirigencia de Encuentro Social, encabezada por Daniel Carranza, se deslindó de las acciones y del uso que hace la diputada Iris Aguirre de las herramientas legislativas.Carranza dijo que es una manifestación personal y no del partido, al tiempo que agregó que no está para discutir la veracidad del audio.Mientras que la representante legal del partido dijo que la situación la analizará la comisión de Honor y Justicia.​Los dirigentes del PES también dieron a conocer que sus militantes realizan una protesta pacífica nacional frente a cada una de las concesionarias de la Ford, por no estar de acuerdo con las acciones tomadas por la empresa, derivado de su salida de San Luis Potosí.

