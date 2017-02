Se deslinda Monreal de contratos a zacatecanos Excélsior

La organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción señaló que la demarcación asignó 14 contratos, por 266 millones de pesos, a amigos suyos y de su hija relacionados con firmas que no han trabajado en la capital.



Afirmó que la información carece de fundamento, pues las adjudicaciones se realizan a través de varias instancias en las que él no tiene injerencia.



“El delegado no asigna (contratos), lo único que hace es observar y respetar un comité donde participa la Auditoría Superior, la Contraloría Interna y contralorías ciudadanas; todas las actas están firmadas de acuerdo con la ley”, aseguró Monreal.



Explicó que los empresarios se inscriben en el portal Compranet para participar en las licitaciones, además de tener que cubrir requisitos como proveedores de gobierno.



“Si no te gusta quién ganó, te inconformas ante Contraloría. Dices: ‘no deben dárselo, está muy caro, no tiene experiencia en las obras, se está cometiendo un error”, estableció.



Dijo que a su hija se le infringió daño moral, y adelantó que tomará acciones legales contra la asociación civil.



En relación a si metería las manos al fuego por su director de Obras Públicas, Humberto Chavarría dijo que no lo haría.



“Yo no meto la mano al fuego por nadie, confío por eso está trabajando conmigo pero no puedo meter la mano al fuego por nadie, les he dicho, cuídense, al primero que agarre lo voy a tronar”, finalizó el exgobernador de Zacatecas.



