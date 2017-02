Se desploma loza de inmueble en construcción; un menor herido Redacción

Este hecho, ocurrió aproximadamente a las 3 de la tarde, en la calle Francisco Villa de la colonia Embarcación de esta cabecera.



El lesionado fue un menor de 13 años, quien resultó con golpes contusos, laceraciones y un codo luxado por lo que fue trasladado al hospital comunitario por los cuerpos locales de emergencias.



Las autoridades en el lugar, no descartaron como posible causa la negligencia a la hora de verter la

mezcla con el cemento para dar forma al techo de esta construcción, el cual cedió ante el peso.



Afortunadamente, el desperfecto no pasó a mayores salvó las lesiones que sufrió el adolescente. además del susto que se llevó junto con las personas que lo auxiliaron en primera instancia.



La obra quedó suspendida a espera que las instancias competentes investiguen el hecho que movilizó también a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública.



