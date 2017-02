Se desploman ventas en urbes fronterizas de EU Excélsior

Urbes como McAllen, Eagle Pass, San Diego, San Ysidro, Phoenix, Tucson, Brownsville y Nogales enfrentan una difícil situación, pues gran parte de su comercio depende de la llegada de mexicanos.



El comercio de Eagle Pass, Texas, depende de mexicanos que van principalmente de Coahuila. La mayoría de los establecimientos está muy preocupado, ya que hay muy pocos mexicanos que han viajado de compras en el año.



Comerciantes presumen que las ventas han caído 70% en los últimos días y que la situación es insostenible ya que algunos están pensando cerrar y otros en dejar de operar.



Amalia Molina, encargada de una tienda minorista en Eagle Pass, aseveró que 85% de sus ventas provienen de clientes mexicanos y consideró que debido a la devaluación sus ventas han bajado hasta 35%.



El pasado puente del 5 de febrero dejó en evidencia la baja afluencia de neoleoneses hacia su tradicional punto de compra: McAllen.



“Sí fueron, pero la cantidad disminuyó notablemente”, de acuerdo con un trabajador del puente fronterizo con Texas. “Hay muchos menos vehículos, comparado con otros años. La gente sigue viajando, sigue comprando; sí ha impactado lo alto que está el dólar y lo caro de la gasolina”, expresó.

Aunque en redes sociales la gente compartía fotos del cruce por el puente Anzaldúas, en Reynosa, los comentarios eran en el sentido de que las filas no estaban tan largas.



María Elena Castillo, quien por años compró en las tiendas de McAllen, tanto ropa como artículos de despensa, comentó que iba una vez por semana a surtir; sin embargo, ahora lo hace una vez por mes.



Por su parte, Carmen Soto precisó que los comercios de McAllen no tuvieron tanta afluencia durante este puente.



Mencionó que viajó con su hermana a McAllen y relató que sí había gente realizando compras, no obstante eran muy pocas filas en las cajas y no se veía a tanto mexicano.



Roel Roy Rodríguez, manáger city de McAllen, admitió que sí han disminuido las ventas debido al precio alto del dólar por lo que se reunirá con funcionarios mexicanos para implementar medidas que contrarresten la situación.



McAllen obtiene casi 40% de sus ingresos por impuestos de ventas a los compradores mexicanos.



En Texas



Los comerciantes de ciudades como Brownsville, Texas, enfrentan pérdidas económicas por la baja afluencia de mexicanos.



Así lo refirió el diputado local Ramiro Salazar Rodríguez, originario de Matamoros, ciudad colindante con la localidad americana, quien aseguró que existe preocupación de empresarios estadunidenses, lo cual fue reforzado por Abraham Rodríguez Padrón, líder de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio en Tamaulipas. “Déjame decirte que están preocupados los comercios de Brownsville; están solas las tiendas, algo que no había pasado durante muchos años, los dueños de las tiendas de Brownsville están preocupados”, dijo Salazar Rodríguez.

Aseveró que las políticas de Trump están afectando el comercio fronterizo, y los negocios texanos están prácticamente vacíos, situación que preocupa a empresarios.



Afirmó que los puentes internacionales están prácticamente vacíos y las personas del lado mexicano sólo cruzan para comprar gasolina. “No hay gente de Matamoros que vaya a comprar aunque sea lo más necesario, pero obviamente el tipo de cambio y porque la gente ya no quiere cruzar la frontera, esto va a ser el reflejo de lo que viene”, manifestó.

También en Sonora



El comercio en las ciudades fronterizas de Arizona se vino abajo, debido a la falta de clientes mexicanos ahuyentados por las políticas migratorias anunciadas por Trump y el tipo de cambio.



El pasado fin de semana, a pesar del puente por la conmemoración del centenario de la Constitución, las carreteras y garitas de Sonora lucían prácticamente desoladas.



Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía en Sonora, dijo que la afectación en los comercios de Arizona es una realidad y que está situación es atendida con preocupación por su homóloga de Arizona, Sandra Watson.



“Hace unos días me enviaron una fotografía de un mall de Phoenix, Arizona, totalmente solo, desolado, ahí en Scottsdale; definitivamente es una realidad y yo pienso que son los contrapesos que van a utilizar los gobernadores fronterizos.



Karen Ogle, cónsul general de EU en Hermosillo, afirmó que diariamente los consumidores sonorenses representan una derrama económica superior a siete millones de dólares, tan sólo en Arizona.



Robert Geller, gerente comercial de una cadena de tiendas en Tucson, Arizona, dijo que sus ventas cayeron alrededor de 20%: “Se notó la falta de compradores mexicanos”, dijo a EFE.



Boicot comercial



En Tijuana, el llamado en redes para no acudir a comprar en Estados Unidos surtió efecto. El cruce fronterizo de Tijuana a través de las garita de Otay y San Ysidro reportó una baja afluencia durante el fin de semana pasado.



La convocatoria se lanzó en redes sociales desde el pasado 22 de enero a fin de evitar la afluencia de compradores en los comercios de San Ysidro y San Diego y dio resultados: mientras que en fines de semana las filas superan los 400 vehículos, el pasado domingo y lunes no sumaban ni 30 carros por cada una de las 24 puertas.



Ante este llamado, comerciantes de San Diego y San Ysidro estimaron que sus ventas se desplomaron hasta en 80% como resultado de la suma de diversos factores entre los que destacan la paridad peso-dólar, el temor al endurecimiento de las revisiones en las garitas y el llamado al boicot a los establecimientos comerciales extranjeros.



Según el diario San Diego Tribune, los clientes mexicanos representan 90% de las ventas en San Ysidro, por lo que los comerciantes dijeron que sintieron el impacto de esa pérdida de negocio.



Según el medio estadunidense, Claudia Acevedo, de la tienda Fashion Glow en San Ysidro Boulevard, las ventas bajaron 70% el domingo pasado. Otros comerciantes dijeron que las ventas bajaron entre un 50 y un 80%.



La única frontera que quizá se ha salvado en los últimos días es la de Ciudad Juárez con el Paso Texas. El fin de semana pasado los puentes internacionales en Ciudad Juárez se vieron saturados de mexicanos que acudían de compras.



El reporte oficial de puentes registró a través de su página en internet, que en los Puentes Internacionales Córdoba-Américas y Santa Fe, el tiempo de espera fue de hora y media y 40 minutos para cruzar.



Esto a pesar que el fin de semana a través de las redes de internet se invitó a los habitantes de Ciudad Juárez a no cruzar hacia Estados Unidos en una protesta denominada Un día sin mexicanos.



