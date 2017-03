Se desprende remolque de camioneta en pleno Tránsito Pesado Redacción

El incidente sucedió este martes a las 6:30 de la tarde, a la altura de la vialidad Arroyo de las Sirenas en la curva del Ángel, donde son recurrentes accidentes de estas características.



En el hecho participó una unidad de carga de una empresa ferretera de Aguascalientes en la que viajaban dos trabajadores quienes resultaron ilesos aunque sus rostros reflejaban el susto por el que habían pasado.



“Veníamos bien pero ahí en el puente hay como un escalón y cuando lo pasamos, el remolque se nos zafó”, explico uno de los empleados.



La circulación en este punto quedó suspendida durante más de una hora en el sentido hacia Guadalupe y tanto automovilistas como transportistas, tuvieron que utilizar el carril lateral al puente para seguir avanzando.



El remolque con los tinacos quedó a mitad del camino y una grúa fue la encargada de ponerlo de nueva cuenta en su eje para retirarlo.



Al final, los trabajadores tuvieron que hacer algunas llamadas para avisar a la empresa de su situación, también para informarles a quienes esperaban la carga que no iba a poder llegar a tiempo y a la aseguradora quien finalmente se hizo cargo.



