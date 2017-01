Se distrajo un segundo y choca su troca contra una pipa Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El accidente se suscitó a las 4 de la tarde de este martes. en el que participaron una camioneta familiar y una pipa de gas.



De acuerdo a las autoridades de la Policía Federal, cuyos agentes llegaron inmediatamente al accidente, ocurrido pasadas las 4 de la tarde de este martes aprovechando la cercanía de sus instalaciones, se trató de un choque por alcance.



En el hecho, participó una camioneta Mercury color azul, placas ZDG 715 W, que era conducido por una señora, quien al descuidarse, la velocidad con la que se desplazaba, no le permitió reaccionar cuando se percató de la presencia de la pipa que estaba delante de ella por lo que acabó impactándola.



La mujer resultó ilesa; sin embargo, acompañantes de ella resultaron con crisis nerviosa y algunos con golpes contusos leves, que no requirieron de traslado hospitalario y que fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos.



Por su parte, el chofer de la pipa tampoco resultó lesionado y se quedó en el lugar para dar su versión de los hechos, mientras esperaba a la aseguradora.



El lugar fue acordonado por elementos de la policía municipal, loscuales organizaban la circulación en dirección a Fresnillo.



Finalmente, la parte administrativa del siniestro quedó a cargo de la Policía Federal y de la aseguradora en el caso de la pipa, a espera del dictamen para el deslinde de responsabilidades.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- El puente que conecta el boulevard Héroes de Chapultepec, con la salida a Fresnillo, fue escenario de un aparatoso accidente,De acuerdo a las autoridades de la, cuyos agentes llegaron inmediatamente al accidente, ocurrido pasadas las 4 de la tarde de este martes aprovechando la cercanía de sus instalaciones, se trató de un choque por alcance.En el hecho, participó una camioneta, que era conducido por una señora, quien al descuidarse, la velocidad con la que se desplazaba, no le permitió reaccionar cuando se percató de la presencia de la pipa que estaba delante de ella por lo que acabó impactándola.La mujer resultó ilesa; sin embargo, acompañantes de ella resultaron con crisis nerviosa y algunos con golpes contusos leves, que no requirieron de traslado hospitalario y que fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos.Por su parte, el chofer de la pipa tampoco resultó lesionado y se quedó en el lugar para dar su versión de los hechos, mientras esperaba a la aseguradora.El lugar fue acordonado por elementos de la policía municipal, loscuales organizaban la circulación en dirección a Fresnillo.Finalmente, la parte administrativa del siniestro quedó a cargo de la Policía Federal y de la aseguradora en el caso de la pipa, a espera del dictamen para el deslinde de responsabilidades. Agregar a favoritos zacatecas

seguridad

pipa

mercury