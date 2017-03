Se duplica el número de "ninis" en Zacatecas; hay más de 300 mil Noé Marín

Con esta cifra, ya son al menos 300 mil 400 jóvenes de 16 a 29 años que están en esta situación, es decir, la cifra se duplicó.



De este grupo de muchachos, 176 mil 400 tienen una licenciatura, pero no hallan empleo y 124 mil abandonaron sus estudios.



“Al año pasado, teníamos cerca de 120 mil jóvenes que no se dedicaban a nada y habían desertado de la escuela, pero ya en este último estudio que hicimos, vimos que se elevó a más de 300 mil “, dijo. Luis Mario Castruita Quirino.



El director del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Zacatecas (ICATEZ) consideró alarmante que del 2016 a 2017, se duplicara más del 100% el número de jóvenes de estado, entre16 y 29 años, que no estudian ni trabajan.



Recordó que la dependencia hizo un estudio a inicios del 2016, en el que se contabilizaron más de 120 mil jóvenes denominados como “ninis”, sin embargo, en el último conteo que se hizo, sumaron 300 mil 400 en esta situación.



El funcionario advirtió que además el problema se presenta cada vez más en personas más jóvenes.



Según el estudio, el principal factor que provocó el incremento de jóvenes que no trabajan fue la falta de oportunidades, ya que 174 mil 400 jóvenes ninis terminaron una licenciatura, pero no hallan empleo.



Castruita Quirino que el ICATEZ recibe regularmente a personas que, pese a tener alguna licenciatura, solicitan ser capacitadas en oficios como peluquería, instalaciones eléctricas o plomería, y buscan una fuente de ingresos en lo que consiguen ejercer su carrera.



Añadió que otra parte importante de jóvenes son menores de edad que abandonaron sus estudios, ya que, de los 300 mil ninis, 124 mil desertaron de la escuela y tampoco trabajan.



Asimismo, Castruita Quirino reconoció que una parte importante de los jóvenes ninis deciden involucrarse en actos delictivos e, incluso, suicidarse debido a la falta de oportunidades.



“De acuerdo al estudio que hicimos, hay un grupo vulnerable que son aquellos que se suicidan o andan en malos pasos porque no tienen opciones”, dijo.



Comentó que el Gobierno del Estado tiene “grande retos” en materia de empleo y educación, ya que se debe competir con la oferta “engañosa” del crimen organizado y hacer que los jóvenes vuelvan a las aulas.



“Esa gente está captando personas jóvenes porque muchas veces es fácil llegarles al precio; hay grandes retos, pero debemos trabajar todas las dependencias”, dijo el funcionario.



Explicó que, dentro del diagnóstico, que se entregó al gobernador Alejandro Tello Cristerna, uno de los puntos principales es buscar la integración de los jóvenes a las escuelas, ya que es el sector que más se involucra en los delitos.



Luis Castruita consideró que los jóvenes ninis son un problema complejo y, aunque el ICATEZ se encarga solo de la capacitación, realizará convenios con diferentes dependencias y asociaciones para reducir el índice de ninis en el estado.



