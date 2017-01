Se echa para atrás Netanyahu sobre tuit contra México AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



¿Quién mencionó México?", dijo Netanyahu en una reunión con diputados de su partido Likud, al tiempo que responsabilizó a los medios de la controversia creada con el país latinoamericano y les acusó de fabricar "una avalancha de noticias falsas".



No me sorprende. Los medios de comunicación son de izquierdas, movilizados por una caza bolchevique, lavadores de cerebros y con un carácter difamatorio contra mí y mi familia ", indicó hoy Netanyahu.



redaccion@imagenzac.com.mx El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negó hoy que el polémico tuit de apoyo al presidente estadunidense, Donald Trump, por la construcción de un muro fronterizo se refiriera a México.¿Quién mencionó México?", dijo Netanyahu en una reunión con diputados de su partido Likud, al tiempo que responsabilizó a los medios de la controversia creada con el país latinoamericano y les acusó de fabricar "una avalancha de noticias falsas".No me sorprende. Los medios de comunicación son de izquierdas, movilizados por una caza bolchevique, lavadores de cerebros y con un carácter difamatorio contra mí y mi familia ", indicó hoy Netanyahu. Agregar a favoritos benjamin netanyahu

israel

méxico

muro