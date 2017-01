Se embriagan policías de Saín Alto y agreden al director de SP Redacción

SAÍN ALTO.- El pasado 2 de enero Policías Municipales de Saín Alto agredieron al director de Seguridad Pública, José Casango, luego de que los elementos se emborracharon con consentimiento del alcalde José Ángel Zamora dentro de los festejos con motivo del día del policía.Según testigos del incidente los policías municipales se molestaron porque el director les llamó la atención porque ingirieron bebidas alcohólicas en el edificio de la Dirección de Seguridad Pública.Al estar en estado de ebriedad los uniformados arremetieron con insultos a Casango, mientras que mujeres de la corporación defendían la postura del director.Algunas fotografías fueron tomadas por parte de algunos testigos del altercado donde se pueden apreciar a 2 uniformados que encaran al director y le reprochan por qué no los deja ingerir bebidas alcohólicas en su día.Se presume que existen vídeos sobre la actitud que mostraron algunos elementos con el director, pero no han salido a la luz pública.

