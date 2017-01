Se enfrentan grupos armados en Jerez Redacción

El escenario de este choque entre dos grupos armados fue la calle Cerro del Gato de la colonia Frente Popular Sur.



Las detonaciones de armas de alto calibre se escucharon durante varios minutos y, por la mañana, personal de Servicios Periciales y Policía Ministerial acordonaron la calle.



Extraoficialmente se habla de cinco muertos y al menos cuatro heridos; sin embargo, no ha sido confirmado; autoridades indican que no hubo edificios dañados y solo se trató de detonaciones.



A la calle del Cerro del Gato también llegaron elementos del Ejército, según informaron vecinos del lugar, quienes vivieron minutos de pánico, quienes agregaron que el intercambio de balas se extendió por diferentes calles y colonias de la ciudad.



