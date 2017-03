Se especula que U2 traería el 'The Joshua Tree Tour' a México Excélsior

Trasciende que la banda irlandesa incluirá para finales de año a Latinoamérica en su nueva gira, que inicia el próximo 12 de mayo en Vancouver, Canadá, y que como telonero los acompañaría Noel Gallagher



La hipotética visita de la banda irlandesa sería para el último trimestre de 2017 e incluiría el show del artista telonero, el británico Noel Gallagher con su grupo High Flying Birds, quien ya está confirmado para acompañarlos en su paso por Europa, del 8 de julio al 1 de agosto próximos.



Según la web brasileña Popload, sería la empresa Live Nation la productora que lleva a cabo las negociaciones para traerlos a América Latina entre los meses de octubre y noviembre.



​La esperada gira U2 Joshua Tree Tour 2017 conmemora los 30 años de la aparición de su emblemático álbum The Joshua Tree de 1987 e iniciará el próximo 12 de mayo, en el BC Place Stadium de Vancouver, Canadá, en su faceta por Norteamérica que culminará el 1 de julio, en el First Energy de Cleveland, Ohio.



Hace un par de meses, Liam, el menor de los Gallagher, calificó a su hermano Noel de "adulador" en su cuenta oficial de Twitter, debido a la larga lista de halagos y piropos que el ex miembro de la banda noventera de britpop Oasisdedicó a la formación de Bono y compañía.



"Veo que todo el lameculismo está empezando a dar recompensas", publicó en referencia al anuncio de que Noel Gallagher's High Flying Birds sería la alineación abridora en la gira de U2 por el Viejo Continente.



