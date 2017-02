Se fugan niños de la Casa Hogar; piden que reinstalen a su directora Karina Navarrete

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Detalló que un grupo de 5 niños pretendían llegar a las instalaciones del DIF, con intención de hablar con ella para “que no les quitaran a su maestra”, e intentar convencerla para que las autoridades cambiaran de decisión.



Otro de los menores llegó a las instalaciones de la Procuraduría del DIF, donde una niña se tiró al piso y “diciendo que no se iba a levantar hasta que no le devolvieran a su maestra”.



Destacó que alrededor de las 2:30 de la tarde se localizaron los demás niños en la casa de la ex directora, para pedir que regresará a su antiguo puesto.



El operativo que duró más de medio día, fue respaldado por los diferentes cuerpos de seguridad; Policía Metropolitana, Municipal y Estatal, para tratar de localizar a los menores.



capital@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Cristina Rodríguez de Tello, presidenta honorífica del Sistema Estatal del DIF, informó que el pasado lunes 13 de febrero, después de dejar a los menores en las instalaciones educativas a las que asisten, fueron alertados de que 12 niños huyeron.Detalló que un grupo de 5 niños pretendían llegar a las instalaciones del DIF, con intención de hablar con ella para “que no les quitaran a su maestra”, e intentar convencerla para que las autoridades cambiaran de decisión.Otro de los menores llegó a las instalaciones de la Procuraduría del DIF, donde una niña se tiró al piso y “diciendo que no se iba a levantar hasta que no le devolvieran a su maestra”.Destacó que alrededor de las 2:30 de la tarde se localizaron los demás niños en la casa de la ex directora, para pedir que regresará a su antiguo puesto.El operativo que duró más de medio día, fue respaldado por los diferentes cuerpos de seguridad; Policía Metropolitana, Municipal y Estatal, para tratar de localizar a los menores. Agregar a favoritos casa hogar

fuga

niños

directora