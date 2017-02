"Se hicieron las cosas bien en mi adminisrtación": Iván Husain Vitar Gema Gallegos

Aseguró que su administración fue un ejemplo en la entrega de documentación realizando esto a tiempo “cosa que no había pasado nunca”.



Cuestionado sobre presuntas irregularidades que se han señalado de su administración como el sueldo exagerado a funcionarios, el político dijo que “se hicieron las cosas bien y la Auditoría Superior del Estado se está dando cuenta de que todas las cosas están cómo deben estar”.



El expresidente puntualizó sobre los rumores que se han dicho de su trabajo, pero, según comentó, nada ha sido cierto.

“Se dijo mucho que yo desviaba el dinero de las obras para la nómina, pero no fue así, los recursos se aplicaron en obras que fueron bien ejecutadas”, expuso.

Vitar Soto dijo que las observaciones que traen de su periodo son mínimas, como la falta de algún documento, por lo que “no me quitan el sueño, pero me gusta ir y acudir puntualmente cada vez que nos cita la ASE”, argumentó.



