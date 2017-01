Se impacta motropatrullera contra la salpicadera de un Golf Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El incidente sucedió este miércoles a las 11 de la mañana.



El accidente ocurrió en la calle Escuela de Enfermería del fraccionamiento SPAUAZ, donde se localiza el acceso a la comandancia municipal.



El incidente sucedió este miércoles a las 11 de la mañana, cuando la uniformada chocó contra la salpicadera de un Golf negro, conducido por un hombre de 33 años, quien se identificó ante las autoridades como José Ignacio.



Él terminaba de dejar un encargo en una veterinaria que ahí se ubica y al subir a su carro para retirarse del lugar, apenas avanzó y en ese momento la oficial se estrelló, ya que no alcanzó a reaccionar para esquivar el coche.



La policía de la motocicleta fue identificada como Esmeralda, de 22 años, quien no tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, ya que tras el golpe se levantó por cuenta propia luego de alcanzar a frenar y evitar que el impacto fuera de lleno.



Al final, los vehículos participantes quedaron a disposición de las autoridades de vialidad que los enviaron al corralón en tanto se define la parte administrativa de este accidente.



redaccion@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- A escasos 75 metros de llegar a las instalaciones de su comandancia, una motopatrullera de la Dirección de Seguridad Pública (DSP), se vio involucrada en un hecho de Tránsito.El accidente ocurrió en la calle Escuela de Enfermería del fraccionamiento SPAUAZ, donde se localiza el acceso a la comandancia municipal.El incidente sucedió este miércoles a las 11 de la mañana, cuando la uniformada chocó contra la salpicadera de un Golf negro, conducido por un hombre de 33 años, quien se identificó ante las autoridades como José Ignacio.Él terminaba de dejar un encargo en una veterinaria que ahí se ubica y al subir a su carro para retirarse del lugar, apenas avanzó y en ese momento la oficial se estrelló, ya que no alcanzó a reaccionar para esquivar el coche.La policía de la motocicleta fue identificada como Esmeralda, de 22 años, quien no tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, ya que tras el golpe se levantó por cuenta propia luego de alcanzar a frenar y evitar que el impacto fuera de lleno.Al final, los vehículos participantes quedaron a disposición de las autoridades de vialidad que los enviaron al corralón en tanto se define la parte administrativa de este accidente. Agregar a favoritos zacatecas

dsp

motropatrullera

enfermería