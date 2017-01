Se impactan automóvil y unidad de transporte público Redacción

El percance se registró pasadas a las 3:15 aproximadamente, cuando una señora que conducía una camioneta Town & Country color gris, trataba de acceder a la calle 5 de mayo desde los carriles centrales, sin embargo, no se fijó y en ese momento pasaba la unidad número 7 de dicha ruta con la que terminó impactando.



El golpe lo recibió la camioneta familiar en el lado derecho afectando ambas puertas, mientras que el camión no presentó daños y a pesar de que llevaba pasaje, nadie resultó lastimado por lo que transbordaron a otro que los llevó a su destino.



Ambos vehículos quedaron en medio del carril lateral en el acceso a dicha calle obstaculizando en su totalidad la circulación, hasta que los agentes de vialidad arribaron para abanderar el área del siniestro.



Al final, la propietaria de la mini van le llamó a su aseguradora quien se quedó a cargo de la situación con las autoridades de vialidad.



