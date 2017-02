Se impactan particular y carro de sitio en vialidad a Vetagrande Redacción

El siniestro registrado este lunes a las 10 de la mañana, se originó cuando el taxi 123 de Guadalupe con sitio en el fraccionamiento Arboledas intentaba retornar frente a dicho recinto para eventos culturales.



En ese momento, un joven de aproximadamente 26 años, conductor de un Vento color gris, placas ZDF 416 D, en el que se desplazaba en dirección a la calzada Solidaridad, no se dio cuenta de la maniobra del taxista y la velocidad con la que circulaba impidió que frenara a tiempo lo que derivó en el impacto frontal.



El saldo de este hecho fue una herida en la cabeza del taxista que no requirió traslado hospitalario y daños materiales en ambos vehículos, los cuales quedaron con la parte delantera severamente dañada y fueron retirados por una grúa para ser llevados al corralón.



Los encargados de realizar los peritajes para el deslinde fueron los agentes de vialidad que junto con las aseguradores se quedaron a cargo de este aparatoso accidente que fue atendido por las diferentes corporaciones policiacas y de Protección Civil del Estado.



