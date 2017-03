Se incendia forraje que llevaba un remolque en Morelos Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El fuego sorprendió al conductor del transporte agrícola cuando circulaba por un camino local que une a los municipios antes mencionados.



En ese momento el remolque donde transportaba el forraje comenzó a quemarse y en segundos se expandió, aunque afortunadamente no alcanzó al tractor.



El hecho fue controlado por los elementos de Protección Civil quienes no descartaron alguna chispa o un vidrio que haya hecho el efecto lupa como principales factores que desencadenaron en el fuego incesante.



Al final, el hombre que manejaba esta unidad tuvo que seguir su camino aunque ya sin la carga que tenía un valor económico importante.



redaccion@imagenzac.com.mx MORELOS.- Policías municipales, bomberos de este municipio y de calera, además de civiles, unieron esfuerzos para sofocar un incendio originado misteriosamente en el remolque de un tractor que consumió decenas de kilos de forraje.El fuego sorprendió al conductor del transporte agrícola cuando circulaba por un camino local que une a los municipios antes mencionados.En ese momento el remolque donde transportaba el forraje comenzó a quemarse y en segundos se expandió, aunque afortunadamente no alcanzó al tractor.El hecho fue controlado por los elementos de Protección Civil quienes no descartaron alguna chispa o un vidrio que haya hecho el efecto lupa como principales factores que desencadenaron en el fuego incesante.Al final, el hombre que manejaba esta unidad tuvo que seguir su camino aunque ya sin la carga que tenía un valor económico importante. Agregar a favoritos incendio

tractor

morelos

estado

seguridad