Se incendia México y Peña Nieto ni en cuenta J. Luis Medina Lizalde

Peña Nieto hablara del gasolinazo y los más optimistas imaginaron al presidente reculando en virtud de que la protesta contra el alza ha sido la más vigorosa y extendida de la historia nacional, si tenemos en cuenta que estamos al final del período de asueto, desiertas las escuelas y los centros de trabajo.



No fue así, Peña Nieto decidió en medio de la furia social más extendida anunciar a Videgaray como nuevo responsable de la diplomacia mexicana , de la cual no sabe nada según reconoce.



Luis Videgaray retorna fortalecido al juego sucesorio, Osorio Chong ya no va solo por la candidatura del PRI a la Presidencia de la República, el factor Trump surte sus efectos en la política doméstica y sacude a a economía nacional, cuando exhibe su poderío al hacer desistir a la Ford de la proyectada inversión en San Luis Potosí, aún sin el arribo formal del equipo de mega millonarios belicosos y racistas que tomarán las riendas de los Estados Unidos a partir del 20 del presente.



El retorno de Luis Videgaray es una provocación para casi todos los mexicanos, empezando por el clan familiar Salinas De Gortari por el desplazamiento de la sobrina consentida, es una provocación para la élite empresarial férreamente opuesta a la reforma fiscal diseñada por el nuevo Canciller desde su anterior responsabilidad como Secretario de Hacienda y Crédito Público, es una provocación para el pueblo mexicano damnificado por el Pacto “por México” dado que el cerebro del conjunto de “reformas estructurales” fue precisamente el autor de la desafortunada iniciativa de invitar a Donald Trump a entrevistarse con Peña Nieto en una jugada sumamente perjudicial para México.



Mientras Peña Nieto muestra sus cartas para el relevo, México vive tensiones de magnitud sin precedente.



Los bloqueos de oficinas públicas, de carreteras, marchas, plantones y proclamas cibernéticas concentran la atención de todo el aparato de seguridad del país para beneplácito de la delincuencia organizada y del orden común, anticipando un año crítico como pocas veces en la historia.



Comienzo del fin

La cúpula gobernante no tiene margen de maniobra, los grilletes que la sujetan al capital trasnacional no permiten control de daños que implique la flexibilización del rumbo.



La tensión social esta vez no será episódica toda vez que se ha detonado el temido estallido inflacionario que nos amargará la fiesta del año del centenario de la Constitución .



Los tradicionales controles ideológicos están inservibles, el clero carece de fuerza persuasiva en una sociedad que sin dejar de ser mayoritariamente católica ha aprendido a distinguir entre Dios y el César.



Se ha agotado la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales con Televisa a la cabeza y el control autoritario de la información está en retirada.



El nivel de endeudamiento público está en su máximo histórico.



Ya no queda patrimonio nacional del cual echar mano para salir del paso.



El cobro de impuestos permanece deslegitimado por la visible corrupción de la clase gobernante, el trato privilegiado a grandes empresas a las que se les tolera conductas elusivas y las elevadas remuneraciones de las élites burocráticas.



La desconfianza en los partidos se suma a la desilusión de la opción de “independientes” dónde incursionan con éxito personajes tipo Layín, el que roba “poquito”.



Como no se había visto en tiempos de normalidad política, el Ejército Mexicano hace notar su enojo por la incapacidad de los gobiernos civiles para formar una policía confiable que se ocupe de lo que ahora le encargan a los soldados sin ser su bronca.



Leña al fuego

¿Y qué supone usted que hacen gobernantes como Alejandro Tello que asumen su responsabilidad inmersos en la crisis nacional?



Le echan leña al fuego, pues no conformes con los infiernos generados por las catastróficas políticas de Peña Nieto y asociados, desde los estados se reincide en la vía del endeudamiento, creación de nuevos impuestos y elevación de los ya existentes.



Al zacatecano le suben el precio del gas domestico, la gasolina y el diesel por decisión federal y el agua y los impuestos asociados al uso del automóvil por decisión local.



Del aumento al impuesto predial nos salvamos porque los diputados del PRI y aliados (permanentes y de pago por evento) se confundieron y votaron en contra de la Ley de Hacienda Municipal.



Nadie debe sorprenderse por que el hartazgo de la gente salga a las calles, al contrario, debemos alegrarnos de que esa sea la vía escogida para poner un hasta aquí a tanta calamidad.



Nos encontramos el lunes en El Recreo.



