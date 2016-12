Se incendia una paletería en Guadalupe Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

Se desconocen las causas que originaron el siniestro.



La situación fue controlada. (Carlos Montoya) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







La situación transcurría tensa ante la mirada de comerciantes y vecinos quienes lo reportaron de inmediato Sistema de Emergencias 911.



Acto seguido, el llamado de alerta fue canalizado a los cuerpos de bomberos estatales y municipales que a la brevedad se movilizaron hasta la vialidad Arroyo de la Plata esquina con calle González Ortega donde se ubica la nevería.



A su arribo el fuego ya se había apoderado del lugar, pues lo que comenzó como un conato, finalmente se convirtió en un incendio que afectó principalmente a los congeladores y parte del mobiliario de este negocio al que para entrar tuvieron que romperle algunos vidrios.



Respecto a las causas que provocaron el fuego, personal de la Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos, informó que se desconocen con exactitud y serán los peritajes los que las dictaminen.



Por su parte, el propietario de la paletería se presentó en el lugar y comentó no explicarse por qué se originó el incendió ya que las instalaciones eléctricas como las de gas son revisadas constantemente y no han tenido problemas con estas.



Finalmente, luego de varios minutos la situación fue controlada por los cuerpos de auxilio quienes verificaron el interior del negocio, para descartar cualquier otra situación de riesgo para enseguida retirarse.



Este reporte también fue atendido por la Policía Preventiva, Metropol y la Policía Ministerial del Estado (PME).



redaccion@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- Misteriosamente, la noche de este jueves, desde el interior de una paletería comenzó a salir una gran cantidad de humo que, en cuestión de minutos se había acumulado y expandió por todo el negocio buscando salidas.La situación transcurría tensa ante la mirada de comerciantes y vecinos quienes lo reportaron de inmediato Sistema de Emergencias 911.Acto seguido, el llamado de alerta fue canalizado a los cuerpos de bomberos estatales y municipales que a la brevedad se movilizaron hasta la vialidad Arroyo de la Plata esquina con calle González Ortega donde se ubica la nevería.A su arribo el fuego ya se había apoderado del lugar, pues lo que comenzó como un conato, finalmente se convirtió en un incendio que afectó principalmente a los congeladores y parte del mobiliario de este negocio al que para entrar tuvieron que romperle algunos vidrios.Respecto a las causas que provocaron el fuego, personal de la Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos, informó que se desconocen con exactitud y serán los peritajes los que las dictaminen.Por su parte, el propietario de la paletería se presentó en el lugar y comentó no explicarse por qué se originó el incendió ya que las instalaciones eléctricas como las de gas son revisadas constantemente y no han tenido problemas con estas.Finalmente, luego de varios minutos la situación fue controlada por los cuerpos de auxilio quienes verificaron el interior del negocio, para descartar cualquier otra situación de riesgo para enseguida retirarse.Este reporte también fue atendido por la Policía Preventiva, Metropol y la Policía Ministerial del Estado (PME). Agregar a favoritos incendio

paletería

guadalupe

arroyo de la plata

comerciantes

fuego