Se instala la Comisión para la Igualdad Sustantiva entre Niñas, Nniños y Adolescentes del Sipinna

En presencia del Coordinador de la Comisión de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Conago y Gobernador del Estado de Yucatán, Rolando Zapata Bello, Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Inmujeres y Coordinadora de esta Comisión, señaló que es un acierto la instalación de esta Comisión, porque “con frecuencia las políticas públicas que abordan el tema de la niñez y la adolescencia, no reflejan de manera adecuada las situaciones, las necesidades y los riesgos específicos que enfrentan las niñas y las adolescentes”.

“Esta Comisión para la Igualdad Sustantiva dará seguimiento a las políticas públicas para que contemplen el enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia con perspectiva de género, con el fin de que realmente se salvaguarden los derechos de niñas y adolescentes” abundó.

Cruz Sánchez dijo que en Inmujeres “estamos convencidas de que las niñas y adolescentes educadas y empoderadas, tienen potencial para impulsar el bienestar, progreso y desarrollo sostenible para nuestro país; sin embargo, muchas veces, éste se desaprovecha a consecuencia de la histórica discriminación y violencia que viven las mujeres desde su infancia, y que continúa y persiste a lo largo de toda su vida”.



Desde la coordinación de la Comisión para la Igualdad Sustantiva estaremos trabajando en propiciar un cambio cultural, donde niñas, niños y adolescentes participen y se conciban como iguales en derechos, como iguales para pensar, opinar, decidir y elegir, en un marco de respeto y reconocimiento mutuo, agregó. “Necesitamos adoptar más acciones afirmativas, para avanzar rápidamente. Lo que buscamos es que niñas y adolescentes desarrollen plenamente sus potencialidades y satisfagan sus necesidades intelectuales, materiales, de protección y de desarrollo, salvaguardando sus derechos en condiciones de igualdad”.

Esta Comisión se instala para garantizar un trabajo mejor coordinado entre dependencias y entidades de los distintos órdenes y poderes de gobierno.



En su papel de Coordinadora de esta Comisión, Lorena Cruz Sánchez, recordó a sus integrantes que la Política Nacional de Igualdad de la actual administración ha sido elevada al más alto nivel en la toma de decisiones. Que las leyes y las normas que nos permiten tener políticas públicas y programas presupuestarios señalan la obligación de considerar a las mujeres en todas las etapas de su vida, y que las niñas y las adolescentes son de particular interés porque son nuestro presente y lo que podamos hacer ahora por garantizar y proteger sus derechos humanos, marcará el resto de sus vidas y, sin duda, repercutirá en el progreso de nuestra nación.



También subrayó los desafíos que todas las dependencias de la Administración Pública Federal y las Entidades Federativas tienen en frente como, en el ámbito educativo, sobre todo entre las adolescentes que no estudian ni trabajan por dedicarse al trabajo doméstico y a cuidar a otros integrantes del hogar; o en la segregación educativa, fruto de patrones culturales que las encaminan a empleos de bajas remuneraciones.



En su oportunidad, el Secretario Ejecutivo del Sipinna, Ricardo Bucio Mújica, en su calidad de Secretario Técnico de esta Comisión, señaló que la desigualdad que enfrentan las mujeres inicia desde que son niñas y adolescentes y agregó que quienes más la padecen, según los datos, son las niñas y adolescentes indígenas.



Bucio Mújica dijo que “en materia de igualdad de género se han registrado importantes avances legales e institucionales en todos los órdenes de gobierno, con el fuerte impulso de la sociedad civil organizada, de los mecanismos internacionales que México ha suscrito y nuestras leyes, normas e instituciones dedicadas a erradicar la desigualdad y la discriminación por razones de género. Sin embargo, agregó, aún persisten importantes rezagos, principalmente en materia de una cultura social que aun “perpetúa el machismo y la misoginia que impide el crecimiento personal y profesional de las mujeres, y con ellas, la del país en su conjunto”.



En su participación, el Gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello se comprometió a seguir impulsando las políticas de igualdad, de niñez y adolescencia desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres y de la infancia y la adolescencia.



En esta primera sesión participaron también la Sen. Martha Elena García Gómez, Presidenta de la Comisión de Asuntos sobre la Niñez yla Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, quienes refrendaron su compromiso para seguir impulsando, desde sus ámbitos de competencia, la eliminación de figuras discriminatorias en las leyes y para promover más y mejores prácticas para acelerar el paso hacia la igualdad en la vida de las niñas y adolescentes del país.



Asistieron también Alejandra Haas Paciuc, Titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); Ana Güezmes, Representante de ONU Mujeres, así como representantes de las dependencias de SFP, Sedesol, SEP, SHCP, Segob, Sedatu, SS, DIF, CJF, CDI, PGR, CNDH, SCJN, Indesol, Conavim, y de las organizaciones de la sociedad civil Adivac e Inclusión Ciudadana, según informó un comunicado.



