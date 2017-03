Se integran 10 policías a la DSP de Loreto Alejandro Castañeda

Juan Ramón Salas, secretario particular del presidente, comentó en entrevista para Imagen que se contrataron 10 nuevos policías que aprobaron debidamente el examen de confianza como lo marca el Consejo Estatal de Seguridad.



Salas informó que con estas contrataciones la corporación municipal de Loreto llega a 40 elementos, quienes en próximas fechas tendrán un seguro de vida otorgado por el municipio como un extra a las prestaciones que ya tienen.



Anteriormente la policía municipal de Loreto solo tenía en funcionamiento 2 patrullas del padrón de 8 unidades, el secretario afirmó que actualmente los elementos trabajan con 6 unidades, “las otras dos la pasada administración las dejó hasta sin motor”.



Así mismo el funcionario apuntó que aún no se designa al nuevo subdirector de la corporación y afirmó que en el municipio se vive un ambiente de calma, donde no se han presentado hechos violentos.



