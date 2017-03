Se investiga también a Flavino Ríos por desvío de recursos: Winckler Excélsior

El fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, dijo que el exgobernador interino, Flavino Ríos, se reservó su derecho a declarar y pidió la ampliación del término constitucional

Flavino Ríos se reservó su derecho a declarar, pero pidió ampliación del término constitucional”, señaló en entrevista televisiva.

Sobre el exgobernador interino, Winckler precisó que además de haber facilitado un helicóptero a Javier Duarte, exgobernador prófugo, se cuenta con dos nuevas carpetas de investigación en su contra por el desvío de recursos.



Indicó que permanece recluido en el penal de Pacho Viejo, donde el pasado domingo, un juez de control dictó como ‘medida cautelar’ la prisión por un año.



Además, adelantó que “hay más de 300 funcionarios de la administración anterior que están siendo investigados”.



AMPARO Y LA POSIBILIDAD DE DEJAR LA PRISIÓN



Ayer, el presidente de la Federación de Licenciados en Derecho del estado de Veracruz, Miguel Contreras Gonzales, aseguró a la agencia Quadratín, que por no ser un delito grave no ameritaba que al exgobernador, Flavino Ríos Alvarado se le dictara prisión preventiva.



Por lo que aseguró que un amparo, dada las condiciones del proceso, la justicia federal le puede otorgar libertad. La prisión preventiva está señalada para los delitos graves como es el terrorismo, la delincuencia organizada, la violación, el homicidio y demás delitos que están considerados graves por el perjuicio que estas personas puedan ocasionar ante la sociedad y ante el peligro de que estas personas se sustraigan de la acción de la justicia”.



