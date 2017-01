Se juegan la vida al cruzar por debajo del puente Karina Navarrete

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (David Castañeda)



Entre los puntos más peligrosos, y en el que parte de la ciudadanía no hace conciencia del uso de los puentes, se puede mencionar el Boulevard Adolfo López Mateos, a la altura de la Central de Abastos donde según algunos usuarios “en ocasiones no es tan difícil pasar corriendo por la parte de la avenida, en vez de utilizar el puente”.



Sobre la misma periferia se encuentran casos similares, como es el caso de la intersección de la avenida González Ortega y cerca de las instalaciones de Megacable, donde a pocos metros hay puentes peatonales.



En algunos de los casos, además de tener cerca puentes y semáforos, los peatones prefieren esperar a que dejen de pasar carros o “sortearlos” para llegar al otro lado de la calle.



Un ejemplo de esto es el cruce en la avenida García Salinas, a la altura de Sam´s, donde a pesar de que existen dos semáforos a corta distancia y en medio un puente peatonal, las personas prefieren pasar por debajo de él en vez de esperar el cambio de luz que les permita el paso.



En un lapso de 30 minutos 15 pasaron por el puente de esta zona, mientras 16 pasaron por debajo del puente y solo 5 esperaron a que el semáforo les permitiera el paso.



En Plaza Bicentenario locatarios informaron que a partir del muro de contención que colocaron “son muy pocos los que no utilizan el puente, pero sí hay personas que se llegan a pasar por ahí”.





capital@imagenzac.com.mx A pesar de que existen puentes para peatones en diversos puntos estratégicos de la ciudad, algunas personas prefieren pasar corriendo o esquivando carros.Entre los puntos más peligrosos, y en el que parte de la ciudadanía no hace conciencia del uso de los puentes, se puede mencionar el Boulevard Adolfo López Mateos, a la altura de la Central de Abastos donde según algunos usuarios “en ocasiones no es tan difícil pasar corriendo por la parte de la avenida, en vez de utilizar el puente”.Sobre la misma periferia se encuentran casos similares, como es el caso de la intersección de la avenida González Ortega y cerca de las instalaciones de Megacable, donde a pocos metros hay puentes peatonales.En algunos de los casos, además de tener cerca puentes y semáforos, los peatones prefieren esperar a que dejen de pasar carros o “sortearlos” para llegar al otro lado de la calle.Un ejemplo de esto es el cruce en la avenida García Salinas, a la altura de Sam´s, donde a pesar de que existen dos semáforos a corta distancia y en medio un puente peatonal, las personas prefieren pasar por debajo de él en vez de esperar el cambio de luz que les permita el paso.En un lapso de 30 minutos 15 pasaron por el puente de esta zona, mientras 16 pasaron por debajo del puente y solo 5 esperaron a que el semáforo les permitiera el paso.En Plaza Bicentenario locatarios informaron que a partir del muro de contención que colocaron “son muy pocos los que no utilizan el puente, pero sí hay personas que se llegan a pasar por ahí”. Agregar a favoritos puentes peatonales

accidente vial

boulevard lópez mateos

plaza bicentenario