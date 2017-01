Se justifican profes por doble plaza entre la UAZ y la Seduzac Isabel Medellín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Francisco Javier Cortés Navia, por ejemplo, afirmó que trabaja y perciba un sueldo en dichas instituciones cumpliendo las cargas de trabajo en ambas.



“Yo hasta hace 10 años también trabajaba como camillero en el ISSSTE (…) Luego se dio la oportunidad de obtener empleo en la UAZ y posteriormente también hubo la oportunidad de obtener empleo en la secretaría. Uno tiene que buscar la manera de tener un peso más para mantener a la familia”.



Además, aseguró que quienes se encuentran en esta situación de trabajar en las dos organizaciones cumplen con su carga de trabajo y acomodan sus horarios para no afectar ninguno a ninguna de las dos: “Yo tengo la certeza de que todo mundo cumplimos con la cargas laborales y, si se cree que se está violentando, yo estoy dispuesto a sujetarme (a las medidas que consideren las autoridades) para dejar la secretaría y trabajar de lleno en la UAZ”.



Por su parte, Francisco Moreira, encargado del Departamento de Activación Física (DAF) de la UAZ, dijo que lleva varios años solicitando permisos por un año en la Seduzac para poder cumplir con su carga de trabajo en la universidad.



“Cada año renovamos el permiso; anteriormente trabajaba 25 horas en la Seduzac y 25 en la UAZ, pero el rector nos ha pedido que tomemos una decisión en relación a dónde queremos estar, la Seduzac y la UAZ cruzaron nóminas y se nos pidió tomar una decisión”.



El caso de Moreira no es único dentro del DAF, y asegura que todos sus compañeros optaron por una u otra fuente de trabajo: “Es imposible cumplir una carga de trabajo completa en los dos lados, en alguno quedas mal”.



René Amaro, investigador de Historia de la UAZ, dijo que ya pidió permiso en la UPN, donde era profesor invitado, para regularizar su situación de horas laborales.



El académico admitió que estaba violando la norma de horas permitidas, pero advirtió que las anomalías grandes son en los docentes que tienen dos tiempos completos.



En un informe se indica que a René Amaro se le asignaron 48 horas en la UAZ y 10 en la UPN.

La norma establece que el trabajo en la UAZ y otra institución no deben exceder las 50 horas semanales.





capital@imagenzac.com.mx Docentes que tienen doble plaza, una en la UAZ y otra en la Seduzac, justificaron su situación al asegurar que cumplen con sus dos jornadas o ya regularizaron su situación, después de violar las normas de jornada laboral.Francisco Javier Cortés Navia, por ejemplo, afirmó que trabaja y perciba un sueldo en dichas instituciones cumpliendo las cargas de trabajo en ambas.“Yo hasta hace 10 años también trabajaba como camillero en el ISSSTE (…) Luego se dio la oportunidad de obtener empleo en la UAZ y posteriormente también hubo la oportunidad de obtener empleo en la secretaría. Uno tiene que buscar la manera de tener un peso más para mantener a la familia”.Además, aseguró que quienes se encuentran en esta situación de trabajar en las dos organizaciones cumplen con su carga de trabajo y acomodan sus horarios para no afectar ninguno a ninguna de las dos: “Yo tengo la certeza de que todo mundo cumplimos con la cargas laborales y, si se cree que se está violentando, yo estoy dispuesto a sujetarme (a las medidas que consideren las autoridades) para dejar la secretaría y trabajar de lleno en la UAZ”.Por su parte, Francisco Moreira, encargado del Departamento de Activación Física (DAF) de la UAZ, dijo que lleva varios años solicitando permisos por un año en la Seduzac para poder cumplir con su carga de trabajo en la universidad.“Cada año renovamos el permiso; anteriormente trabajaba 25 horas en la Seduzac y 25 en la UAZ, pero el rector nos ha pedido que tomemos una decisión en relación a dónde queremos estar, la Seduzac y la UAZ cruzaron nóminas y se nos pidió tomar una decisión”.El caso de Moreira no es único dentro del DAF, y asegura que todos sus compañeros optaron por una u otra fuente de trabajo: “Es imposible cumplir una carga de trabajo completa en los dos lados, en alguno quedas mal”.René Amaro, investigador de Historia de la UAZ, dijo que ya pidió permiso en la UPN, donde era profesor invitado, para regularizar su situación de horas laborales.El académico admitió que estaba violando la norma de horas permitidas, pero advirtió que las anomalías grandes son en los docentes que tienen dos tiempos completos.En un informe se indica que a René Amaro se le asignaron 48 horas en la UAZ y 10 en la UPN.La norma establece que el trabajo en la UAZ y otra institución no deben exceder las 50 horas semanales. Agregar a favoritos uaz

seduzac

cortes navia

rene amaro

upn