Se lanzan empleados contra 9 basificados

Explicó que mientras se desempeñó como síndico, los inconformes argumentaban tener más derechos para obtenerlas.



En este sentido dijo que la respuesta de la administración, en ese entonces presidida por Catarino Martínez, fue encaminada a emprender acciones legales, mismas que llegaron al Tribunal.



“Actualmente está en proceso la inconformidad. También están en su derecho de exigir y ahora estamos en espera de que el Tribunal dé la sentencia”, expresó la exsíndica.



Aunque dijo desconocer tanto el criterio como los procesos de selección, aseguró que durante ese periodo no fue otorgado ningún otro contrato, lo que se replicará durante la administración de Judit Guerrero, en donde encabeza la Secretaría de Administración.



En este sentido, reconoció que la nómina, que contempla mil 461 empleados, sobrepasa la capacidad financiera del ayuntamiento.



Por ello, trabajan en estrategias de reubicación para aprovechar al máximo el recurso humano. “Estamos tratando de ver la manera de invitar a algunos de los trabajadores a retiro voluntario. Qué mejor que pudiéramos optimizar, pero ahorita no podemos correr porque eso sería en contra de la ley. Entonces lo que estamos haciendo es que el recurso humano con el que se cuenta se aproveche”, expresó Susan Cabral.

Puntualizó además que todo el personal que ha sufrido algún cambio de adscripción está en la mejor actitud de desempeñarse según sus aptitudes y capacidades laborales. “Ya no tenemos el ayudante del ayudante, cada uno está tomando bien su papel de acuerdo a sus perfiles y se están aprovechando todas esas aptitudes y la disponibilidad. Los retiros y las defunciones que hemos tenido son plazas que se están cerrando”.



Los basificados que no cumplían los requisitos son Martina Carrillo Rodríguez, Irma Yolanda Covarrubias Rodarte, Rogaciano Delgado Trujillo, Érika Montoya Ramírez, Alejandro Morales Lechuga, Araceli Pinedo Caldera, Andrés Salvador Reveles Berumen, Juana Varela Nava y Jesús Zaid Vega Girón.



