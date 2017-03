Se le acaba la 'fama' en los Oscar a Brian Cullinan Excélsior

Así lo aseguró la misma consultora después de una investigación sobre lo ocurrido y que tenía a Cullinan y a Ruiz como principales sospechosos.



"Cullinan se equivocó y entregó el sobre con el premio de Actriz Protagonista en lugar del sobre con el de Mejor Película a los presentadores Warren Beatty y Faye Dunaway”, aseguró la compañía en un comunicado. Además, culpa a Cullinan de no haber seguido “los protocolos establecidos para corregir el error de forma suficientemente rápida”.



La equivocación fue catalogada como histórica, debido a que en los 89 años de los premios a lo mejor del cine jamás había sucedido algo parecido, lo que generó toda clase de memes en las redes sociales.



Durante su paso por la alfombra roja, Cullinan aprovechó, como en años anteriores, para posar junto a las celebridades con el portafolio que contiene los sobres con los ganadores como si se tratara de un famoso más.



Para Ruiz fue su segundo año en la ceremonia, mientras que para Cullinan fue el cuarto.



De acuerdo a The Wall Streeet Journal, Brian Cullinan estaba tuiteando minutos antes del fallo y compartió una imagen de Emma Stone, en el backstage, con el Oscar a la Mejor Actriz.



