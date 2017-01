Se llevó a cabo la segunda reunión regional de los SMDIF Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Las presidentas de los SMDIF acudieron a la segunda reunión regional. (Cortesía)



Por su parte, Martínez del Llano, dio la bienvenida a Flor de María González López, Directora de Fortalecimiento Institucional, así como a las presidentas y directoras de los municipios de El Salvador y Concepción del Oro.



“Agradezco la presencia y tiempo de cada uno de los presentes, me es grato recibirlos, espero que su estancia aquí en el municipio sea de su agrado y esperando después de esta reunión salgamos más preparadas y fortalecidas”, expresó la Presidenta del SMDIF.



Por otro lado, Flor de María González López, mencionó que el trabajo del DIF tiene mucho sentido humanista, es el corazón de la sensibilidad de todo municipio, “nosotros no ayudamos a compadrazgos, ayudamos a la gente más necesitada y con mayor vulnerabilidad, todas las presidentas y directoras del semidesierto tienen esa visión”, señaló.



En dicha reunión presidentas y directoras compartieron los avances registrados en los diferentes programas y proyectos.



De igual manera, se evaluó a cada uno de los municipios pertenecientes al semidesierto, donde se busca apoyar a los lugares que más se requiera, a través de análisis y evaluaciones correspondientes.



redaccion@imagenzac.com.mx MAZAPIL.- Carmen Martínez del Llano, Presidenta Honorífica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), en compañía de Agustín Llanas Juárez, Secretario Municipal de Gobierno, inauguraron la segunda reunión regional de presidentas y directoras del SMDIF.Por su parte, Martínez del Llano, dio la bienvenida a Flor de María González López, Directora de Fortalecimiento Institucional, así como a las presidentas y directoras de los municipios de El Salvador y Concepción del Oro.“Agradezco la presencia y tiempo de cada uno de los presentes, me es grato recibirlos, espero que su estancia aquí en el municipio sea de su agrado y esperando después de esta reunión salgamos más preparadas y fortalecidas”, expresó la Presidenta del SMDIF.Por otro lado, Flor de María González López, mencionó que el trabajo del DIF tiene mucho sentido humanista, es el corazón de la sensibilidad de todo municipio, “nosotros no ayudamos a compadrazgos, ayudamos a la gente más necesitada y con mayor vulnerabilidad, todas las presidentas y directoras del semidesierto tienen esa visión”, señaló.En dicha reunión presidentas y directoras compartieron los avances registrados en los diferentes programas y proyectos.De igual manera, se evaluó a cada uno de los municipios pertenecientes al semidesierto, donde se busca apoyar a los lugares que más se requiera, a través de análisis y evaluaciones correspondientes. Agregar a favoritos mazapil

dif municipal

el salvador

concepción del oro