Se manifiesta la Coalición de Sindicatos Materialistas contra el alza de la gasolina

Desde temprana hora se organizaron los propietarios de 50 camiones y se reunieron en el jardín Echeverría, recorrieron la avenida Hidalgo, Juárez y Juan de Tolosa para terminar frente a la presidencia municipal.



Alfredo Santos, líder de los transportistas, informó en un principio que no cerrarían las calles y que sería una protesta pacífica.



Sin embargo, algunos camiones se detuvieron frente a la presidencia e impidieron el paso a los vehículos por varias horas y originaron que la zona fuera intransitable.



Las calles afectadas fueron Juan de Tolosa en su cruce con Suave Patria, Rosas Moreno, Reforma, Dr. Hierro, Alameda y Belisario Domínguez.



Alfredo Santos informó que se reunió con el secretario del ayuntamiento para exigir el pago de una factura por 750 mil pesos que corresponde a dos meses y medio de trabajo por el servicio de recolección.



Agregó que derivado de la reunión, el secretario se comprometió a pagar el adeudo y dar un adelanto este miércoles.



Ya no seguirán con la recolección de basura del municipio.



Agregó además que el director de Obras Públicas se comprometió a pagarles 109 mil pesos que les adeuda por el traslado de material de la ciudad de Zacatecas a El Mineral.



Informó que este pago se realizará a más tardar el viernes y también les aseguraron que ellos serían quienes transportarían el asfalto desde la capital.



Planean organizarse con los materialistas de todos los municipios para realizar una manifestación estatal en contra del “gasolinazo”.



coalición de sindicatos materialistas

alza de la gasolina

jardín echeverría