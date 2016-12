Se manifiestan integrantes del Movimiento Antorchista; exigen despensas y cobijas

Exigen que los atienda el alcalde José Haro de la Torre, quien se encuentra fuera del municipio.



ggallegos@imagenzac.com.mx ⁠⁠⁠FRESNILLO.- Integrantes del Movimiento Antorchista se manifiestan en la presidencia municipal para exigir despensas y cobijas. Los atiende el secretario particular José Antonio Ledesma Badillo.Exigen que los atienda el alcalde José Haro de la Torre, quien se encuentra fuera del municipio.Piden mil despensas, mil bolos y mil cobijas, pero el municipio les ofrece solamente 100 despensas.En la presidencia hay alrededor de 150 manifestantes, quienes amenazan con hacer una marcha y paralizar las actividades del municipio si no se les atiende.Tampoco dejan salir de la oficina al secretario particular. Amenazan con tapar la calle Juan de Tolosa. Agregar a favoritos manifestación

movimiento antochista

despensas

cobijas

josé haro de la torre