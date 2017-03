Se manifiestan padres de familia de la primaria Las Aves Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Los padres se mostraron inconformes por la falta de atención del servicio de agua potable, pues desde hace cinco días carecen de este.



El líquido se les dota mediante pipas cada semana y se obtuvo el compromiso con el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (Siapasf), pero han tenido conflictos con los operadores de los vehículos.



María Santillán Sierra, representante de los padres de familia, explicó que se obtuvo el compromiso del gobierno local de la ampliación de la red eléctrica, pero no han tenido avances.



Además de que habían solicitado entrevistarse con el presidente municipal para verificar si hay avances de la obra que es necesaria para complementar el aprendizaje de los alumnos que recientemente recibieron su escuela.



Los estudiantes llegaron a la presidencia municipal y pidieron entrevistarse con Haro de la Torre quien los recibió minutos después.



La directora Araceli Contreras expuso que obtuvo el compromiso con la administración municipal el año pasado, pero no se dio seguimiento.



Además de que se teme que haya enfermedades gastrointestinales ante la falta constante en el suministro del agua.



Al respecto el presidente municipal aseguró que se tiene prevista retomar la obra; sin embargo, es necesario revisar cómo quedó asignada, pues las obras de electrificación las realiza actualmente la Comisión Federal de Electricidad.



Haro de la Torre se comprometió a asistir a la escuela para convivir con los menores y acordar mejoras al plantel.



mespino@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- El alcalde José Haro de la Torre atendió a padres de familia y alumnos de la escuela primaria Spencer Nye Cook de la colonia Las Aves, quienes solicitaron servicios básicos.Los padres se mostraron inconformes por la falta de atención del servicio de agua potable, pues desde hace cinco días carecen de este.El líquido se les dota mediante pipas cada semana y se obtuvo el compromiso con el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (Siapasf), pero han tenido conflictos con los operadores de los vehículos.María Santillán Sierra, representante de los padres de familia, explicó que se obtuvo el compromiso del gobierno local de la ampliación de la red eléctrica, pero no han tenido avances.Además de que habían solicitado entrevistarse con el presidente municipal para verificar si hay avances de la obra que es necesaria para complementar el aprendizaje de los alumnos que recientemente recibieron su escuela.Los estudiantes llegaron a la presidencia municipal y pidieron entrevistarse con Haro de la Torre quien los recibió minutos después.La directora Araceli Contreras expuso que obtuvo el compromiso con la administración municipal el año pasado, pero no se dio seguimiento.Además de que se teme que haya enfermedades gastrointestinales ante la falta constante en el suministro del agua.Al respecto el presidente municipal aseguró que se tiene prevista retomar la obra; sin embargo, es necesario revisar cómo quedó asignada, pues las obras de electrificación las realiza actualmente la Comisión Federal de Electricidad.Haro de la Torre se comprometió a asistir a la escuela para convivir con los menores y acordar mejoras al plantel. Agregar a favoritos pepe haro

escuela primaria spencer nye cook

falta de servicios

mejoras al plantel