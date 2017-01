Se manifiestan porque no les llega el servicio del agua Marcela Espino

Alrededor de 30 amas de casa reclamaron que no se les surte el líquido mediante pipas como en meses pasados.



Al respecto, la responsable del Siapasf, Laura Herrera Márquez afirmó que la zona presenta un alto índice de morosidad y tomas clandestinas.



Las mujeres expresaron que hay calles en la colonia Plan de Ayala donde desde hace dos años no pasa el líquido por las tuberías.



Herrera Márquez dijo que la zona no tendrá líquido mientras no se complete el equipamiento de los pozos 7 y 17 además abastecerán el pozo que construyó años atrás.



