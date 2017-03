Se modifica 'ranking' de más pobres; Chiapas pasó del lugar 1 al 3 Excélsior

El documento, que presenta el resultado de las estrategias para el combate a las carencias sociales en el periodo de 2000 a 2015, indica que Oaxaca pasó del segundo al primer sitio en la escala que mide la pobreza.



Mientras tanto, Guerrero pasó del tercero al segundo lugar en la escala de Componentes del Índice de Rezago Social Estatal y Nacional 2015, del informe de Sedesol.



Tanto Oaxaca como Guerrero recibieron un grado de rezago social “Muy Alto” en el informe, como resultado de las carencias en materia de educación, salud, seguridad social, vivienda de calidad, servicios básicos en la vivienda y alimentación.



REZAGO POR ENTIDAD



El Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2017 establece que, durante el periodo de 2000 a 2015, un total de 89 municipios de Oaxaca aumentaron su rezago social.



De ese total, 39 comunidades pasaron de un grado de rezago social “Alto” a “Muy Alto”, mientras que 16 lo hicieron de “Medio” a “Alto”.



La entidad está compuesta por 570 municipios, de los cuales sólo 13 tienen un rezago social “Muy Bajo”, 59 lo tienen “Bajo”, 133 con “Medio”, 258 con “Alto”, 103 con “Muy Alto”, y en 4 casos no están clasificados.



De acuerdo con las cifras del informe, la entidad Oaxaqueña tenía una población de 3 millones 967 mil 889 habitantes a 2015, de los cuales el 67 por ciento se encontraba en condiciones de pobreza y 28 por ciento en situación de pobreza extrema.



Guerrero, entidad con una población al año de corte de informe, contabilizó una población de 3 millones 533 mil 251 habitantes, de los cuales 65 por ciento vive en condiciones de pobreza, mientras que 24 por ciento está en situación de pobreza extrema.



La segunda entidad más pobre del país está integrada por 81 municipios, de los cuales 8 están clasificados con un rezago social “Bajo”, 24 con “Medio”, 32 con “Alto” y 17 con “Muy Alto”, la columna de “Muy Bajo” aparece con cero.



En el estudio se estable que en los 15 años de análisis, seis municipios modificaron su condición de rezago social, donde se destaca que Benito Juárez y Taxco de Alarcón pasaron de “Bajo” a “Medio”, mientras que Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la Independencia y José Azueta pasaron de “Muy Bajo” a “Bajo”.



CHIAPAS MEJORÓ



En el Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2017 establece que, en el periodo de 2000 a 2015, el estado de Chiapas descendió del primero al tercer lugar en la escala de Componentes del Índice de Rezago Social Estatal y Nacional 2015.



La entidad presentó una población de 5 millones 217 mil 908 habitantes, de los cuales 76 por ciento presentaba condiciones de pobreza y 31 por ciento en situación de pobreza extrema.



De los 122 municipios que integran este estado, uno fue clasificado con una condición de rezago social “Muy Bajo”, nueve con “Bajo”, 43 con “Medio”, 50 con “Alto”, 15 con “Muy Alto” y en 4 casos no hay clasificación.



Se destaca que en el periodo del estudio los municipios de Amatenango del Valle y Tumbalá pasaron de un rezago social “Alto” a “Muy Alto”, mientras que Huixtla y San Cristóbal de las Casas pasaron de “Bajo” a “Medio”.





